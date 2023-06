Cardi B critique Tasha K pour avoir évoqué la mort de Takeoff

Bien qu’elle doive des millions de dollars au rappeur pour ses commentaires précédents, Tasha K lance toujours des coups à Cardi B.

Le musicien a intenté et remporté une action en diffamation contre YouTuber en disgrâce pour avoir publié des vidéos en 2018 et 2019 alléguant que Cardi travaillait comme prostituée et avait contracté des MST. Il a été décidé en avril 2022 que Tasha K devait supprimer les messages, et plus tard cette année-là, un juge a décidé que Tasha K devait payer 4 millions de dollars à Cardi pour diffamation.

Elle n’a pas encore payé l’ancien Amour et hip-hop star l’argent qui lui est dû, et cette semaine, Tasha K a décidé de jeter encore plus d’ombre sur le chemin de Cardi. Mercredi, elle a pesé sur la réaction de Cardi face au submersible Titanic manquant, qui est intervenue après que le rappeur a publié une vidéo discutant de ses problèmes avec le fils d’un passager disparu, Brian Szasz, assistant à un concert de Blink-182.

Quand La conversation de quartier a posté l’échange de Cardi et Szasz sur Instagram, Tasha K a commenté: « N’a-t-elle pas posté des armes juste après la mort de Takeoff? Et sur internet, se couper peu de temps après son envol soudain ? Je demande juste… Tout le monde pleure différemment… »

Naturellement, Cardi n’a pas apprécié Tasha mentionnant Takeoff, qui a été mortellement abattu en novembre 2022.

« Et Tasha K avec votre méprisable a ** .. pour évoquer Takeoff pour prouver un faux point ** est dégoûtant », a tweeté le rappeur. « J’ai perdu du poids, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir, mon homme et moi sommes TOUJOURS confrontés à cela à ce jour. » Cardi a poursuivi: « Je suis un rappeur, nous ciblons tout le temps, alors bien sûr, j’ai des armes à feu pour me protéger. Mais puisque tu veux être drôle pour les commentaires, je m’assure que ton enfant n’aille pas à l’université. Vous pensez que mes avocats ne savent pas que vous cachez de l’argent en Afrique ? Je vais m’assurer d’obtenir chaque centime rouge de mes 4 millions. NE MET JAMAIS LE NOM DE DÉCOLLAGE DANS TA BOUCHE.

Cardi a ensuite commenté le message de The Neighborhood Talk à propos de son tweet, précisant: « Vous dites tous que je parle de gens, d’enfants. Je parle de la façon dont sa bouche va affecter les finances pendant des ANNÉES parce qu’elle ne peut pas arrêter de parler. » « J’ai tort de dire ça mais c’est cool pour elle d’évoquer ma famille que nous avons perdue il y a moins d’un an », a-t-elle poursuivi. « Vous m’avez vu agiter une arme après la prise de vue ou littéralement des mois plus tard, la mettre sur le clip vidéo ? Mais laissez-moi deviner que je me trompe, comme toujours.

Ce va-et-vient en ligne survient alors que Cardi et son équipe juridique font des démarches devant un tribunal fédéral alors que Tasha K tente d’effacer sa dette. Selon des documents judiciaires obtenus par RadarEn lignel’avocat de Cardi, James Moon, a demandé au juge présidant la faillite du chapitre 11 de Tasha K de le tenir informé de toutes les mises à jour de l’affaire.