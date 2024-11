Cardi B critique Elon Musk pour l’avoir qualifiée de « marionnette » pour Kamala Harris

Le rappeur Cardi B, lauréat d’un Grammy, a riposté au PDG de Tesla, Elon Musk, après l’avoir traité de « marionnette » pour la campagne de Kamala Harris.

Dans la controverse sur les réseaux sociaux – réalisée sur la propre plateforme X de Musk – un compte de droite a publié un clip de la chanteuse « WAP » lors d’un rassemblement à Milwaukee pour le vice-président et candidat à la présidentielle, au cours duquel elle a dû faire face à un prompteur. erreur et perte de temps car on lui a remis en main propre un téléphone avec les points de son discours.

« Une autre marionnette qui ne peut même pas parler sans être nourrie de mots », a déclaré Musk dans une citation-tweet du message original, qui a qualifié la confusion d' »embarrassante ». Le célèbre partisan de Donald Trump a ajouté : « La campagne Kamala n’a aucune authenticité ni véritable empathie. »

L’auteure-compositrice-interprète, née Belcalis Marlenis Almánzar, a critiqué Musk avec sa propre réponse sur tweet : en écrivant: « Je ne suis pas une marionnette Elon.. Je suis la fille de deux parents immigrés qui ont dû travailler dur pour subvenir à mes besoins ! Je suis un produit de l’aide sociale, je suis un produit de l’article 8, je suis un produit de la pauvreté et je suis un produit de ce qui se passe lorsque le système est dressé contre vous… Mais vous ne savez rien à ce sujet. Vous ne savez rien de la lutte américaine…. PS, corrigez mon algorithme.

Musk est né en Afrique du Sud de parents riches et son père Errol Musk aurait possédé une participation partielle dans une mine d’émeraude de Zambie.

Lors de son apparition au rallye, Cardi B a livré un discours passionné sur les droits des femmes, dénonçant le sexisme de Trump : « Tout comme Kamala Harris, moi aussi j’ai été l’opprimée, j’ai été sous-estimée, mon succès déprécié et discrédité. Laissez-moi vous dire quelque chose : les femmes doivent travailler dix fois plus dur, être dix fois plus performantes, et les gens nous demandent encore comment nous sommes parvenues au sommet. Je ne supporte pas les intimidateurs, mais tout comme Kamala, je leur tiens toujours tête.