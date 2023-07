Cardi B semble être tout au sujet des filles comme Latto et Fendi Da Rapper pour son « type d’été du MDN » après son mari Compenser l’a accusée de tricherie.

Mercredi, le rappeur « Clout » a posté qu’il s’agissait d’un « TYPE DND D’ÉTÉ ». Elle n’a pas précisé qui va directement à la messagerie vocale, mais Cardi garde clairement ses collègues rappeuses en numérotation abrégée.

TYPE D’ÉTÉ DU MDN – Cardi B (@iamcardib) 29 juin 2023

Il s’agit du gang de filles cet été après avoir sauté sur « Put It on Da Floor Again » de Latto le mois dernier. Les gens disent que cela pourrait très bien être la chanson de l’été. GloRilla, Yung Miami et Omeretta ont tous apparemment des remixes au bop.

Latto a célébré son succès retentissant en offrant à Cardi un luxueux cadeau de remerciement.

Ce sac à main 😱💙… .. Merci @Latto pic.twitter.com/9kZVV0Keo5 – Cardi B (@iamcardib) 29 juin 2023

Le sac à main a coûté environ 5 000 $ au rappeur d’Atlanta, selon le site Web de Chanel. C’est une goutte d’eau dans le seau par rapport au sac qu’ils viennent de fixer ensemble.

Je t’aime Big Bardiiii 🤩 https://t.co/133eTYAx1I — GRAND LATTO 🍀🎰🍒 (@Latto) 29 juin 2023

Les fans adorent son récent long métrage avec l’artiste « Big Energy » et son nouvel effort conjoint avec Fendi Da Rapper. Dans un clip viral de 42 secondes, le rappeur « Wap » apparaît sur le tournage d’un clip vidéo avec Fendi Da Rapper de Chicago. Elle a de nouveau béni un remix pour « Point Me To The Sl ** s » de Fendi. La chanson est apparue pour la première fois en décembre 2022. Depuis lors, les auditeurs l’ont diffusée plus de trois millions de fois sur Spotify.

L’esprit de Mama Cardi semble être au travail après avoir blâmé les accusations de son mari sur sa mauvaise conscience.

Cardi est passé du Bronx à Memphis puis Atlanta et maintenant à Chicago. Cette fonctionnalité est épique. 🔥 pic.twitter.com/3KHKY66vFq — Cardi B | Mises à jour (@updatesofcardi) 30 juin 2023

Découvrez la réponse de Cardi aux accusations de tricherie et où ils en sont maintenant après le retournement !