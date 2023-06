Cardi B. clôture le Summer Jam avec Latto et GloRilla

Cardi B. s’est présenté sur le Confiture d’été étape dimanche avec Latte et GloRillaet étouffez les rumeurs sur l’ombrage Glace Épice.

La méchante du Bronx a clôturé le spectacle dans sa ville natale de New York avec une performance épique. La foule de l’arène USB a scandé le nom de Cardi avant qu’elle ne monte sur scène et les a bénis avec plus de divas du rap. En plus de parcourir ses chansons à succès et ses longs métrages, Cardi a partagé la scène avec ses récents collaborateurs.

La foule scandant le nom de Cardi B avant son set d’été 😍🔥 !pic.twitter.com/eYV1MXAqOD — ًََ (@LAVISHSZN_) 5 juin 2023

Ladies First : Cardi B. se produit avec Latto et GloRilla, montre son amour à Chrisean au Summer Jam

Sympathique Cardi a maintenu l’énergie de la grande sœur en partageant la vedette avec ses collègues rappeuses. Elle a sorti Latto pour monter sur scène pour la première fois avec leur nouveau single « Remettez-le sur le sol.

La chanson ultra-citable a déjà envahi les réseaux sociaux. Maintenant, les clips des débuts en direct du duo font parler tout le monde. Arrachez-les du plastique, la performance est toute nouvelle !

Cardi B et Latto interprètent leur nouvelle chanson « Put It On Da Floor Again » au Summer Jam ce soir. 😍 pic.twitter.com/eK3w0ip8J5 — Cardi B | Mises à jour (@updatesofcardi) 5 juin 2023

Les deux rappeurs ont rendu la foule folle avec leurs talents de twerktastic. Cardi a fléchi l’arche sexy qu’elle a perfectionnée jenvasion de la vie privée « Elle est mauvaise. »

Une chose à propos de Cardi, c’est parti bouger à chaque fois 😍😮‍💨 pic.twitter.com/qShhNi2Ils — BAVY (@itsbavy) 5 juin 2023

L’ensemble était plein de plus de surprises. Elle avait un deuxième invité spécial pour une autre collaboration préférée des fans. Cardi a mis le feu à la scène lorsque GloRilla s’est arrêtée pour leur hit bien-aimé « Tomorrow 2 ».

Cardi B interprète ‘Tomorrow 2’ avec GloRilla au Summer Jam 😍 pic.twitter.com/9irW2MUnNY — CardiTune👑 (@CARDlTUNE) 5 juin 2023

La fille généreuse des filles a montré plus d’amour aux dames de l’industrie. Elle a crié Blueface’s maman bébé enceinte Roche chrétienne avant de rapper ses couplets de la « Thottiana ».

Cardi a crié Chrisean avant d’interpréter son couplet sur « Thotiana ». Elle est allée toujours se tenir avec les femmes. ❤️ pic.twitter.com/dFPdG9AEvK — BAVY (@itsbavy) 5 juin 2023

Le fait que chrisean reçoive le soutien de femmes noires montre simplement qu’elle a un nid pour elle et son enfant. J’espère qu’elle s’en rend compte. https://t.co/0ipsX3AyMI — Princesse🌷 (@princessofhtx_) 4 juin 2023

Cardi l’a également retenu pour Normani sur leur chanson de 2021 « Wild Side ».

L’amour de Cardi pour Normani est incroyable 💖 pic.twitter.com/Z9gXwHLNWk – James (@jam3swin) 5 juin 2023

Malgré avoir montré de l’amour aux dames toute la nuit, les commentaires sur Internet ont accusé Cardi d’avoir tiré sur un autre rappeur.

Découvrez pourquoi les fans ont soupçonné l’ombre d’Ice Spice pendant le Summer Jam de Cardi B. après le flip!