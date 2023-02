Cardi B change son Twitter DP en Joe Goldberg de ‘YOU’ alors que la saison 4 prend le relais

“You” saison 4 avec Penn Badgley alors que Joe Goldberg vient de tomber sur Netflix et Twitter est prêt à le perdre une fois de plus. Les cinq premières saisons viennent d’être disponibles à regarder, tandis que les cinq suivantes seront diffusées un mois plus tard, le 9 mars. mais l’acteur dans la vraie vie est une personnalité complètement différente. Humble et terre-à-terre, Badgley a charmé les fans et tout le monde depuis que l’acteur a commencé à travailler dans le divertissement.

Au milieu de toute la frénésie, l’auteur-compositeur et rappeur américain Cardi B a changé son image d’affichage Twitter en celle de Joe Goldberg de “You”. Elle l’a partagé sur son profil avec le hashtag “Nouvelle photo de profil”. Regarde:

Le message, depuis mis en ligne, est devenu viral et a recueilli plus de 6 millions de vues. “Littéralement, comment les trolls regardent ma chronologie !”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “L’amitié de Penn et Cardi est l’une des meilleures choses qui soit jamais arrivée sur les réseaux sociaux.”

Plus tôt, une vieille vidéo d’un événement organisé pour l’émission Netflix à Manille aux Philippines a commencé à faire des tournées sur Internet où Badgley est vu parler de la façon dont il gère les médias sociaux et, ce faisant, il a également parlé des médias sociaux du rappeur américain Cardi B. présence, qu’il croit être « authentique ». En élaborant là-dessus, Badgley avait déclaré: “C’est un endroit incroyablement nuancé, et malgré ce que beaucoup pourraient juger comme” antique “, elle a une relation incroyablement authentique avec (les médias sociaux) et c’est pourquoi les gens l’aiment tellement.”

Quelques jours plus tard, le rappeur et la star de “YOU” ont échangé leurs photos d’affichage sur Twitter, de sorte que le compte de Badgley arbore désormais une photo de Cardi B et vice versa.

Osons-nous dire, ce sont là quelques étapes audacieuses. Mais bien sûr, pour Badgley’s Joe, ce ne serait pas la première fois. Rappelez-vous dans la saison 1, quand il avait kidnappé Benji Ashby alors qu’il était obsédé par Beck, il avait littéralement utilisé son téléphone pour garder l’impression qu’Ashby allait bien et qu’il était en déplacement. Donc, nous ne mettons rien au-delà de ‘Joe’.

