Cardi B laissé peu à l’imagination avec son dernier look.

Alors qu’il faisait du shopping à la boutique Bottega Veneta de Los Angeles le vendredi 22 janvier, le rappeur « WAP », âgé de 28 ans, portait une robe rouge à l’allure futuriste de 3/4 de long Pierre-Louis Auvray avec une robe semi -Design transparent qui mettait en valeur des sous-vêtements tongs foncés et contenait un passepoil blanc épais et un haut à manches courtes en laine blanche. Cardi a associé le look à des sandales à talons aiguilles rouges, des lunettes de soleil rouges, un masque rouge et du vernis à ongles doré.

La star était accompagnée de son mari et de son collègue rappeur Décalage, 29 ans. Cardi a posté plus tard une photo d’elle posant dans la tenue risquée sur elle Instagram page. Elle a sous-titré la photo «Majin Buu & Goku», faisant référence à Dragon Ball personnages.

Le designer, Pierre-Louis Auvray, partagé la même photo, écriture, « énergie cosmique ».

Offset a également publié une photo de lui et de sa femme se tenant la main sur son Instagram page, ainsi que des vidéos de sa modélisation de l’ensemble élaboré.