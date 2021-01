Ce n’est un secret pour personne que les normes de beauté d’aujourd’hui sont difficiles à respecter.

Cardi B récemment emmené sur Twitter pour révéler l’un de ses récents problèmes de beauté: son combat contre l’acné adulte. Mercredi, le rappeur « Bodak Yellow » a partagé une photo en gros plan de ses évasions «inconfortables» sur sa joue, et a même demandé à ses adeptes des conseils de soin de la peau.

«J’ai éclaté ces derniers temps et mon visage est extrêmement sec. Je ne pense pas que ces produits fonctionnent. Je pense que c’est l’eau ici», écrit-elle. « Quels sont les bons produits pour les petits boutons noirs et la peau sèche de votre visage? »

Bien que l’acné soit plus fréquente chez les adolescents en raison des changements hormonaux et de l’augmentation de la production d’huile pendant la puberté, l’acné chez les adultes est plus fréquente que certaines personnes ne le pensent.Le Dr Muneeb Shah, médecin résident en dermatologie comptant plus de 3 millions d’adeptes de TikTok, affirme qu’un éventail de facteurs peuvent influencer l’acné quel que soit l’âge, comme un stress élevé, des bactéries sur votre peau et la génétique.

Les boutons enflammés et les plaques sèches peuvent causer des douleurs physiques, mais ces imperfections peuvent entraîner un préjudice émotionnel encore plus grand. LeAnn Rimes a décrit avoir eu du mal à se sentir «digne sans le maquillage et l’artifice» en rendant public son sujet diagnostic de psoriasis – un conditionnement cutané chronique provoquant des «plaques rouges et squameuses qui démangent» – et Keke Palmer a sensibilisé au syndrome des ovaires polykystiques – une condition affectant l’équilibre hormonal – avec un selfie au visage nu et une confession profondément personnelle sur Instagram en décembre.

Psoriasis:LeAnn Rimes est « fatiguée de cacher » son psoriasis, montre sa peau dans des photos puissantes

Il n’est pas rare que les personnes qui luttent pour se sentir à l’aise dans leur peau se sentent ainsi. Cassandra Bankson, esthéticienne médicale avec plus d’un million d’abonnés YouTube,se souvient des problèmes de santé mentale auxquels elle a été confrontée lorsqu’elle a eu à traiter l’acné kystique, décrivant l’expérience comme «épuisant émotionnellement».

«Oui, ça me faisait mal de poser mon visage sur un oreiller ou de m’allonger sur le dos, mais l’agitation émotionnelle de me sentir comme, ‘Je ne suis pas digne de regarder quelqu’un dans les yeux si je n’ai pas de maquillage,’ était vraiment difficile », admit-elle.

C’est pourquoi la décision de Cardi B d’admettre publiquement et d’être vulnérable à propos de son acné adulte est admirable et inspirante.

Bankson dit que la confession du rappeur est non seulement «habilitante», mais aussi «un rappel humiliant que nous sommes tous humains».

« Je pense que les célébrités semblent généralement parfaites, intouchables et idéalistes, et ce que Cardi B a fait a déchiré ce voile », dit-elle. « Elle dit: » Ouais, je suis une célébrité. J’ai l’air incroyable dans mon clip « WAP », mais c’est exactement ce avec quoi je lutte. » Pour moi personnellement, cela valide presque l’expérience d’avoir de l’acné, des éruptions cutanées ou une hyperpigmentation. C’est comme « OK, quelqu’un que je pensais parfait passe par ça aussi. »

Le Dr Andrea Suarez, un dermatologue agréé connu sous le nom de Dr Dray pour ses fans, ajoute que les médias sociaux peuvent perpétuer des attentes irréalistes en matière de beauté.

«Une grande partie de ce que nous voyons sur les réseaux sociaux ces jours-ci est un« film phare »qui crée une fausse réalité de ce à quoi ressemble une vraie peau humaine», dit-elle. « Grâce aux filtres et à FaceTune, je crains que les réseaux sociaux aient amplifié les émotions négatives liées aux maladies de la peau, et je suis heureux de voir que les célébrités offrent une vue réaliste de leur peau. Je pense que cela peut aider les gens à se sentir plus confiants dans leur peau. global. »

Dans sa propre expérience en tant que dermatologue, Shah dit qu’il a été témoin du bilan que des imperfections apparemment inoffensives peuvent avoir.

« Votre perception de votre peau peut déterminer si vous êtes prêt ou non à entrer dans une relation, à sortir avec des amis, car certaines personnes ne veulent pas quitter leur maison si elles éclatent », dit Shah de son les patients.

« Il est important de se rappeler que même si vous avez accès à tout, à toutes les bonnes ressources, quelqu’un comme Cardi B peut quand même éclater même si elle fait tout correctement. »

Lorsque des célébrités telles que Cardi B décident de partager des photos à visage nu, cela renforce la difficulté à obtenir un teint clair.

« Rappelez-vous qu’il n’existe pas de peau parfaite, seulement des normes de beauté qui changent avec le temps », explique Suarez.