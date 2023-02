Cardi B aurait crié à Offset et Quavo aux Grammys

Après des informations faisant état d’une altercation entre Quavo et Offset sur les surfaces de séquences des Grammys, Cardi B aurait crié dans les coulisses.

Hier, TMZ a révélé qu’une altercation avait eu lieu dans les coulisses des 65e Grammy Awards. L’incident allégué impliquait Offset et Quavo. Des rumeurs suggèrent que les deux ne se sont pas vus d’accord depuis le milieu de l’année dernière. Rien n’a été confirmé mais Quavo et Takeoff formant un groupe en dehors des Migos ont semblé être une confirmation.

Alors qu’Unc et Phew ont sorti leur propre album, Offset aurait enregistré pour un projet solo et s’est battu pour ses droits en solo. Lorsque Takeoff a été tragiquement tué, nous avons tous supposé que Offset et Quavo mettraient leurs sentiments de côté pour lui. Le différend de dimanche soir aurait découlé du fait que Quavo a empêché Offset de rejoindre l’hommage des Grammy à Takeoff. Offset essayant de rejoindre la scène semble être une offre de paix, mais Quavo n’aurait apparemment pas été intéressé et a commencé l’altercation par TMZ.

Offset a continué à maintenir la paix en tweetant que les rumeurs d’altercation étaient fausses.

Les surfaces vidéo de Cardi B auraient crié pendant l’altercation dans les coulisses de Quavo & Offset aux Grammys

Bien sûr, l’histoire de l’altercation de Quavo et Offset n’allait pas disparaître après un tweet niant que cela s’était produit. Selon Divertissement ce soir, non seulement une altercation s’est produite, mais Cardi B était présente et lançait une discipline maternelle. ET a obtenu des séquences vidéo sur iPhone qui ne montrent pas l’altercation mais capturent Cardi B en train de crier.

“Vous avez tort tous les deux. Ce n’est pas juste », a-t-elle entendu dire. “Non b *****, ferme ta gueule parce que tu n’aurais pas dû parler.” Lorsqu’on lui a posé des questions sur la situation de crier quelques instants auparavant et sur le règlement d’un problème, il a répondu « Régler ? La seule chose que j’ai réglée était ma tenue, chérie, “

Quoi qu’il en soit, il semble que ce n’était pas trop physique et peut-être exagéré. Peu importe, toutes les personnes impliquées sont de la famille et nous espérons tous les revoir bientôt sur la même page.