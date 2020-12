Carid B a transformé sa maison en un incroyable paradis hivernal.

Avec une forêt de cinq arbres énormes et des milliers de lumières scintillantes, Cardi a dit qu’elle avait envie de pleurer en regardant autour d’elle.

« Wow, je ne peux pas croire que c’est mon homme à la maison, comme un rêve », a-t-elle déclaré aux fans.







Et le rappeur de 28 ans a déclaré sur Instagram que c’était un rêve d’enfance devenu réalité.

« Imaginez être de New York et aller à Macys et puis votre maison ressemble à Macys? Je vais pleurer les gars. Le rêve devient réalité. »

Cardi venait de rentrer chez elle après des voyages à New York et à Los Angeles pour les vacances.







Elle a expliqué: « Le Noël, je n’ai pas vu la décoration de ma maison parce que je suis allée à Los Angeles et que je viens juste d’arriver de New York.

« C’est tout simplement magnifique, tout simplement magnifique. Oh mon Dieu! »

Mardi, le mari de la chanteuse WAP, Offset, 29 ans, avait montré aux fans la maison des couples qu’ils partageaient avec leur fille Kulture, trois ans.







La star de la musique a partagé une gamme de vidéos et de clichés qui mettaient parfaitement en valeur les décorations extravagantes.

Dans le couloir, cinq arbres gigantesques aux teintes pastel et or brillaient au soleil.