Cardi B assigne à comparaître la banque de Tasha K pour réclamer 4 millions de dollars qui lui sont dus

Cardi B s’occupe de son argent et elle fera tout ce qu’il faut pour s’assurer de recevoir ce qui lui est dû.

Le rappeur « WAP » a envoyé des assignations à comparaître pour savoir où est passé l’argent de Tasha K après que le YouTuber en disgrâce ait été condamné à payer 4 millions de dollars à Cardi dans le cadre d’un procès en diffamation.

Selon des documents judiciaires obtenus par RadarOnline le rappeur a informé le juge présidant la faillite de Tasha K des assignations à comparaître envoyées à Morris Legal & Tax LLC, Bank of American, JPMorgan Chase Bank, Discover Financial et American Express.

Dans ces assignations à comparaître, Cardi a exigé que les sociétés soumettent des informations concernant les finances de Tasha K avant qu’elle ne déclare faillite. Elle a spécifiquement demandé à Morris Tax & Legal de remettre les déclarations de revenus des YouTubers de 2019 à 2022.

La mère de deux enfants aurait demandé à voir tous les documents que Tasha avait fournis à la société fiscale pour préparer ses déclarations, puis aurait demandé « tous les documents et communications reçus ou envoyés à des tiers autres que le débiteur, y compris, mais sans s’y limiter, l’Internal Revenue ». Service, concernant les finances, l’emploi, les revenus, les dépenses, les entreprises ou les intérêts commerciaux du débiteur, y compris Kebe Studios, LLC, Monalisa Brown, LLC et Yelen Entertainment, LLC.

De plus, l’artiste de « Be Careful » a demandé que les banques fournissent les informations de tous les dépôts, retraits, transferts, copies recto et verso des chèques annulés, informations bancaires et relevés des comptes de Tasha.

Cette évolution dans les allers-retours en cours entre Cardi B et Tasha K survient après que la première ait poursuivi Tasha en justice plus tôt ce mois-ci pour exiger que les 3,9 millions de dollars accordés par un jury ne soient pas effacés lors de la faillite.

Cardi a poursuivi Tasha pour la première fois en 2019, affirmant que la personnalité Internet avait répandu des mensonges haineux à son sujet sur sa chaîne YouTube. Selon le procès, Tasha aurait affirmé que le rappeur avait travaillé comme escorte, consommé des drogues dures et souffrait d’une MST, ce que Cardi a nié.

Un jury géorgien a accordé à la rappeuse 1 million de dollars de dommages-intérêts généraux, 250 000 dollars de frais médicaux, 1,5 million de dollars de dommages-intérêts punitifs et 1,3 million de dollars supplémentaires pour ses frais juridiques.