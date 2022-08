Cardi B applaudit quand une star de l’UFC la compare à Andrew Tate

Tout le monde parle d’influenceur misogyne Andrew Tate et, pour une raison quelconque, Cardi B.

Qu’en est-il des stars de télé-réalité en difficulté et des escrocs présumés qui ont perdu des hommes dans un étranglement? Alors que Trump est mal en point plusieurs enquêtes criminelles, ses disciples se sont accrochés à un nouveau chef. Alors que Tate suit les traces de 45 avec plusieurs interdictions de médias sociauxses fans furieux l’ ont coiffé de comparaisons avec des femmes provocantes . HE rapporte que Cardi B a applaudi quand la star de l’UFC Jake Boucliers l’a entraînée dans sa défense d’Andrew Tate.

Plus tôt cette semaine, un message viral d’un parent anonyme a averti les autres de l’influence haineuse et toxique de Tate sur les jeunes hommes. Ses millions d’abonnés se sont rendus sur Internet pour blâmer de manière prévisible les femmes pour les conséquences d’un homme. Shields s’en est sorti avec le premier commentaire astucieux sur Cardi pour détourner les critiques de Tate.

“Les gens paniquent à l’idée que les jeunes garçons admirent Andrew Tate, mais ça va parfaitement avec les jeunes filles qui admirent Cardi B et les Kardashian”, a tweeté Shields.

Non seulement le champion de l’UFC a ignoré les graves allégations d’abus et de traite des êtres humains de Tate. Il s’est penché jusqu’au racisme, au sexisme et au capacitisme pour faire valoir son point faible et imparfait.

«Le message principal de Tate est d’arrêter d’être paresseux et de trouver des excuses et de travailler dur, de se mettre en forme et de gagner de l’argent. Cardi va prendre de la drogue, baiser des hommes au hasard et vivre sa vie comme un crétin en état de mort cérébrale », a-t-il poursuivi.

Cardi ne l’avait pas. Samedi, elle a applaudi à ce commentaire dégoûtant.

“Je suis mariée, je ne fume pas d’herbe, je ne prends pas de pilules, je ne fais pas de coke, je suis maman de 2 enfants et je fais beaucoup de travail caritatif… mais bon, laissez-moi mettre Cardi pour défendre un homme qui défend la misogynie et le viol.

Bien que Cardi ait depuis supprimé le tweet, refusant de donner plus d’énergie aux chasseurs d’influence. Meta a banni Tate de Facebook et Instagram pour avoir enfreint les politiques de discours de haine vendredi. Le lendemain, TikTok a annoncé que le compte de Tate était définitivement banni.

La misogynie est une idéologie haineuse qui n’est pas tolérée sur TikTok », a déclaré un représentant Radio Nationale Publique. “Notre enquête sur ce contenu est en cours, alors que nous continuons à supprimer les comptes et les vidéos non conformes, et à prendre des mesures pour renforcer notre application, y compris nos modèles de détection, contre ce type de contenu.”

Si vous n’êtes pas familier avec Tate, ses plus grands succès incluent :

Se faire virer Grand frère en 2016 après la diffusion d’une vidéo montrant qu’il aurait battu une ex-petite amie avec une ceinture, ce qui, selon lui, était consensuel.

en 2016 après la diffusion d’une vidéo montrant qu’il aurait battu une ex-petite amie avec une ceinture, ce qui, selon lui, était consensuel. Se référant aux femmes comme une propriété et encourageant les hommes à poursuivre les jeunes femmes à peine légales parce qu’elles sont plus faciles à contrôler.

Les victimes de viol exigeantes « portent la responsabilité » de leurs agressions.

Vidéos sur le fait de frapper et d’étouffer des femmes

Le gardien rapporte que le programme de marketing viral de Tate a également été fermé. Son académie culte, “Hustler’s University”, était une ponction lucrative qui a répandu son influence comme une traînée de poudre. Les utilisateurs impressionnables ont payé des abonnements mensuels pour une “éducation” non accréditée sur des sujets tels que la crypto-monnaie et le trading d’actions.

L’argent réel a été généré par le programme d’affiliation à plusieurs niveaux, qui aurait payé des membres pour en recruter d’autres, diffuser ses vidéos et inciter à des arguments en ligne. Comme de nombreux vils misogynes, suprémacistes blancs et autres fanatiques, la pêche à la traîne est le seul plan d’affaires dont ils ont besoin. Les membres de l’Université Hustler comptent toujours environ 109 000 membres malgré la perte d’abonnés par dizaines de milliers ce mois-ci.

Alors que provocateurs professionnels profitent de la propagation de la haine et de la controverse, leurs cibles en subissent les conséquences violentes. Plateformes de médias sociaux tardent à apprendre de la montée de ces chiffres.