Cardi B accusé de batterie après avoir jeté un micro sur un ventilateur lors d’un concert à Vegas

Cardi B pourrait avoir des démêlés avec la justice après avoir lancé un microphone dans son public ce week-end.

La rappeuse est accusée de coups et blessures, alors qu’une victime s’est rendue dimanche au département de la police métropolitaine de Las Vegas, alléguant qu’elle avait été frappée par un objet jeté de la scène. Les autorités ont confirmé à Fox News Digital qu’un rapport avait été déposé, mais aucune citation ou arrestation n’avait été émise.

Cardi B aurait jeté son microphone sur un fan qui aurait apparemment éclaboussé un verre sur le rappeur alors qu’elle était sur scène samedi au Drai’s Beachclub à Las Vegas. Dans les images du moment, on peut voir un fan éclabousser un verre en direction de Cardi.

TAYLOR SWIFT DUCKS ALORS QUE LES FANS LANCENT DES BRACELETS À LA POP STAR SUR LA TOURNÉE ERAS

Le rappeur « Bodak Yellow » a ensuite visé le membre du public pendant que la sécurité intervenait pour gérer la situation. Le microphone aurait rebondi sur la première femme et en aurait frappé une autre, mais on ne sait pas laquelle a déposé le rapport de police.

« Le procureur de Las Vegas pourrait donner l’exemple de Cardi B en l’accusant de voies de fait simples car Vegas est une destination touristique », a expliqué l’avocat de la défense David Gelman à Fox News Digital. « Avoir des gens blessés lors d’un spectacle à Vegas est un mauvais coup d’œil et leurs preuves sont solides pour une condamnation. »

Un représentant de Cardi B n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Pendant ce temps, Kelly Clarkson a clairement averti les fans de ne pas lui lancer d’objets lors du week-end d’ouverture de sa résidence à Las Vegas. L’interprète de « Because of You » s’est produite au Bakkt Theatre du Planet Hollywood Resort and Casino les 29 et 30 juillet, où elle a expliqué aux fans ce qu’ils pouvaient lancer.

« Quoi que vous fassiez, ne me le lancez pas, les gens. Si vous allez lancer des s—, lancez des diamants », a plaisanté Clarkson dans une vidéo de l’instant.

L’augmentation du nombre d’objets jetés sur les artistes a commencé en juin lorsque Bebe Rexha a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir été frappée au visage avec un iPhone lancé par un fan. Quelques jours plus tard, elle a partagé des photos de sa blessure sur les réseaux sociaux montrant une coupure près de son sourcil et un œil au beurre noir. « Je vais bien », a-t-elle assuré aux fans.

Lorsqu’elle est revenue sur scène pour continuer sa tournée, Rexha a supplié les fans de ne pas lui jeter de téléphones au visage.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POST INSTAGRAM

« Allons-nous avoir un bon spectacle ce soir? Oui, nous le sommes. Pouvons-nous laisser les gens nous ralentir, Philly? Non. Juste pas de téléphone devant moi ce soir s’il vous plaît, je vous en prie. Merci, Philly », a-t-elle déclaré.

Adele a également averti les fans de lui lancer des objets lors de ses performances.

« Avez-vous remarqué à quel point les gens oublient l’étiquette du spectacle en ce moment parce que [they’re] jeter s — sur scène? Les avez-vous vus? », A demandé Adele lors de son avertissement plein de jurons alors qu’elle était sur scène lors de sa résidence à Las Vegas.

« Je te mets au défi. Ose me lancer quelque chose et je te tue », a poursuivi la pop star.

REGARDER: ADELE A UN AVERTISSEMENT EXPLÉTIF POUR LES FANS

Harry Styles, Kelsea Ballerini et Ariana Grande ont également tous été frappés par des objets jetés sur scène lors de leurs performances.

Le leader de Foreigner, Kelly Hansen, a expliqué à Fox News Digital ce qui rend le lancement d’objets « très dangereux ».

« Lorsque vous êtes sur scène et que vous avez un projecteur sur vous, cela vous aveugle », a déclaré Hansen. « Vous ne pouvez pas voir le public. Donc, vous ne pouvez rien voir qui vient vers vous. C’est très, très dangereux. »

REGARDER : LE FRONTMAN DE FOREIGNER EXPLIQUE POURQUOI LA NOUVELLE TENDANCE DE CONCERT EST « TRÈS DANGEREUSE »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Hansen se souvient s’être fait jeter sur lui des canettes de bière pleines non ouvertes alors qu’il était sur scène. « C’est difficile parce que… au mieux, je peux voir quelque chose à la dernière minute quand ça passe sous les projecteurs. » Il a qualifié cette tendance de « train en marche » dans lequel les gens veulent juste s’embarquer sans penser à l’artiste qu’ils blessent, « soi-disant quelqu’un… ils sont là pour voir ».