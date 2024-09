Cardi B accouche et accueille son troisième enfant avec Offset après sa séparation – Hollywood Life

Crédit photo : Getty Images

Cardi B a donné naissance à son troisième enfant avec son ex-mari, CompenserLe rappeur de 31 ans a annoncé la nouvelle via Instagram le jeudi 12 septembre, révélant que sa petite fille était née le 7 septembre. La nouvelle survient seulement un mois après que Cardi a demandé le divorce du rappeur Migos, 32 ans.

« La plus jolie petite chose 🌸🌸 9/7/24 », a écrit Cardi en légende de son post sur Instagram. Elle et Offset sont également parents d’enfants Culture et Vague.

Dans sa galerie de photos, l’interprète de « WAP » a inclus des clichés de sa famille rencontrant le nouveau bébé. De plus, Cardi a inclus une photo d’elle allongée dans un lit d’hôpital peu après avoir accouché.

C’EST UNE FILLE 🎀| Cardi B confirme l’arrivée de sa magnifique petite fille le 07/09/24 !🥹 pic.twitter.com/oAL2PQewXk – KenBarbie™ (@itsKenBarbie) 12 septembre 2024

L’arrivée du troisième enfant de Cardi intervient un mois après qu’elle ait annoncé sa grossesse tout en demandant simultanément le divorce d’Offset.

« Avec chaque fin vient un nouveau commencement ! », a écrit l’interprète de « I Like It » via une publication Instagram le 1er août.

Tout au long de sa légende, Cardi s’adressait directement à son bébé alors à naître, remerciant son enfant d’avoir apporté au rappeur « plus d’amour » et « plus de vie ».

« Je suis tellement reconnaissante d’avoir partagé cette période avec toi, tu m’as apporté plus d’amour, plus de vie et surtout, tu as renouvelé mon pouvoir ! » écrivait alors la mère de trois enfants. « Tu m’as rappelé que je pouvais tout avoir ! Tu m’as rappelé que je n’avais jamais à choisir entre la vie, l’amour et ma passion ! Je t’aime tellement et j’ai hâte que tu sois témoin de ce que tu m’as aidée à accomplir, de ce que tu m’as poussée à faire. C’est tellement plus facile d’affronter les méandres de la vie, les tournants et les épreuves en s’allongeant, mais toi, ton frère et ta sœur m’avez montré pourquoi cela vaut la peine de persévérer ! »

Cardi et Offset ont une relation en dents de scie depuis des années. Après s’être mariés en 2017, l’interprète de « Bodak Yellow » et le rappeur de « Open It Up » se sont séparés un an plus tard. Bien qu’ils se soient remis ensemble en 2019, Cardi a demandé le divorce d’Offset en 2020. Elle a ensuite mis fin à la séparation. En 2023, cependant, le couple s’est à nouveau séparé.

Plus tôt cette année, Cardi a évoqué leur relation fluctuante lors d’une interview avec Pierre roulante.

« Nous y réfléchissons parce que nous nous aimons », a-t-elle déclaré à la publication en mai. « Ce n’est même pas une question d’amour. Nous sommes les meilleures amies. Et c’est comme : « OK. Eh bien, il fut un temps où je n’avais pas de meilleure amie, ou je n’avais pas de système de soutien. » Ce n’est même pas une question de « Comment quitter un partenaire ? » Comment arrêter de parler à son meilleur ami ? »