Cardi B a un problème de téléprompteur lors du rassemblement de Kamala Harris

Elle n’aime pas ça comme ça.

Cardi B a été prise au dépourvu lorsque son prompteur lors du rassemblement de Kamala Harris à Milwaukee, dans le Wisconsin, vendredi, a eu un problème technique, retardant son discours.

« Une seconde, les gars. Une seconde », a déclaré le rappeur « I Like It », 32 ans, à la foule enthousiaste. « Désolé les gars, je suis un peu nerveux! »

Elle a humblement ajouté : « J’ai attendu ce moment toute ma vie. Toute ma vie !

Cardi B, vue sur scène lors du rassemblement de Kamala Harris à Milwaukee, dans le Wisconsin, vendredi, a connu un dysfonctionnement du téléprompteur et était visiblement nerveuse. AFP via Getty Images

Alors qu’elle décidait quoi faire sans téléprompteur, la rappeuse s’est exclamée : « Désolé les gars, je suis un peu nerveuse ! » Getty Images

Cardi a admis qu’elle « avait besoin de patience » alors qu’elle continuait à attendre maladroitement pour prononcer son discours. « Patience, où es-tu ma fille? » elle a demandé.

Le rappeur « WAP » a semblé trouver un peu de patience – et de confiance – et a finalement agacé les fans en leur demandant s’ils étaient prêts à entrer dans l’histoire en élisant la première femme présidente.

« Sommes-nous prêts à changer au cours des huit prochaines années ? » a-t-elle demandé avec enthousiasme. « Parce que nous allons faire en sorte que Kamala Harris soit au pouvoir pendant huit ans !

Cardi, vue souriante lors du rassemblement de Harris vendredi soir, a même admis devant la foule enthousiaste qu’elle avait besoin de faire preuve d’un peu de patience. Getty Images

Elle a ensuite enthousiasmé les fans lorsqu’elle leur a demandé s’ils étaient prêts à entrer dans l’histoire en votant Harris au poste de président. AFP via Getty Images

Après ses paroles impromptues, Cardi a reçu un téléphone avec son discours officiel écrit dessus et a pu commencer.

La plupart des fans en ligne ont semblé impressionnés par la façon dont le rappeur « Bodak Yellow » a géré l’accident, avec une seule personne. écrire via X que son exécution était « impeccable ».

« Cardi était nerveuse et le téléprompteur s’est cassé, mais elle a réussi et a transmis le message qu’elle nous donnait depuis le premier jour !! » un autre supporter a déliré.

Cardi a finalement reçu un téléphone portable avec son discours officiel et l’a lu, comme illustré ci-dessus. Getty Images

De nombreux fans l’ont applaudie pour avoir si bien géré la situation. Getty Images

« Nous aimons Cardi bc, elle n’est pas le robot à l’emporte-pièce, elle est toujours authentiquement elle-même !! »

Cependant, plusieurs autres ont critiqué Cardi pour être « totalement pas préparé » pour partager ses réflexions avec le public.

« C’est juste hilarant ! Il est donc clair que Cardi n’a aucune idée de la raison pour laquelle elle soutient Kamala… »un autre haineux plaisanté.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Cependant, d’autres lui ont reproché de ne pas être préparée à cet événement important. AFP via Getty Images

Lors de son discours officiel, la chanteuse à succès « I Like It », vue souriant lors du rassemblement de Harris vendredi soir, a décrit Harris comme un leader fort doté d’empathie et de compassion. Getty Images

Lors de son discours officiel, la rappeuse a admis que Harris, 60 ans, avait « complètement » changé d’avis sur l’élection.

« Je n’avais confiance en aucun candidat… jusqu’à ce qu’elle dise les choses que je voulais entendre », a déclaré Cardi, par USA Today.

« Tout comme Kamala Harris, moi aussi j’ai été l’opprimée », a-t-elle poursuivi. « J’ai été sous-estimé, mon succès minimisé et discrédité. »

Le rappeur de « Please Me » a poursuivi : « Les femmes doivent travailler dix fois plus dur, performer dix fois mieux et les gens se demandent encore comment nous sommes arrivés au sommet. »

Cardi s’est également comparée au vice-président, qu’on voit ci-dessus, les qualifiant d’opprimés. AFP via Getty Images

Cardi a mal parlé du candidat républicain Donald Trump et a déclaré qu’il défendait « le sectarisme, la misogynie, la division, le chaos et la confusion ». AFP via Getty Images

Cardi a également félicité Harris pour sa compassion et son empathie – avant de s’en prendre au candidat républicain à la présidentielle Donald Trump pour sa politique en matière de santé reproductive des femmes.

« Si sa définition de la protection n’est pas la liberté de choix, si sa définition de la protection consiste à garantir à nos filles moins de droits que nos mères, alors je n’en veux pas », a-t-elle déclaré.

Le lauréat d’un Grammy a en outre trollé Trump, 78 ans, comme quelqu’un qui représente « le sectarisme, la misogynie, la division, le chaos et la confusion ».

Jennifer Lopez a soutenu Harris lors d’un rassemblement à Las Vegas jeudi soir. Paul Citone/imageSPACE/Shutterstock

Beyoncé a également pris la parole lors du rassemblement de Harris à Houston la semaine dernière. Images MediaPunch/INSTAR

L’approbation de Cardi intervient après que Jennifer Lopez ait pris la parole jeudi lors du rassemblement de Harris à Las Vegas et ait défendu les Portoricains après Les blagues controversées de Tony Hinchcliffe lors du rassemblement de Trump à New York.

Beyoncé a également soutenu Harris à la présidence lors d’un rassemblement à Houston la semaine dernière. Elle a aidé à accueillir le candidat démocrate à la présidentielle sur scène avec son ancienne camarade du groupe Destiny’s Child, Kelly Rowland.

La rockeuse de Fleetwood Mac, Stevie Nicks, a pour sa part confirmé qu’elle voterait pour le vice-président lors d’une interview avec Rolling Stone en octobre et Taylor Swift l’a soutenue en septembre.