Cardi B a un dysfonctionnement de sa garde-robe seins nus dans un avion – Hollywood Life

Crédit d’image : JM HAEDRICH/SIPA/Shutterstock

CardiB a eu un léger dysfonctionnement dans sa garde-robe alors qu’elle était dans un avion le mardi 3 octobre. La rappeuse de 30 ans a posté une vidéo de sa maquilleuse l’aidant à réparer sa robe alors qu’elle était dans le besoin, car son styliste n’était pas dans l’avion. Cardi a révélé qu’elle avait réparé la robe et l’avait attachée avec un lien élastique, et que cela avait bien fonctionné. La robe était fabuleuse sur Cardi.

Dans la vidéo, Cardi portait une robe moulante argentée. Pendant une grande partie du clip, la rappeuse se tenait seins nus et tenait sa poitrine pendant que sa maquilleuse réparait le dysfonctionnement de sa garde-robe. Quand elle a eu fini, Cardi a remonté la robe et a montré à quel point elle était superbe. Elle semblait très satisfaite de la façon dont le correctif avait fonctionné. Elle a dit « wow » après l’avoir consulté pour la première fois.

Donc mon styliste n’était pas dans l’avion avec moi alors Patience et ma maquilleuse ont fait ce hack TikTok pour prendre ma robe… voudriez-vous essayer ça ??? Le travail d’équipe fait fonctionner le rêve !!! pic.twitter.com/C4e4HSQscr – Cardi B (@iamcardib) 3 octobre 2023

Cardi a donné un aperçu de la situation dans un article sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Donc, mon styliste n’était pas dans l’avion avec moi, alors Patience et ma maquilleuse ont fait ce hack TikTok pour prendre ma robe… voudriez-vous essayer ça ? » elle a écrit. « Le travail d’équipe fait [sic] le travail de rêve !

Il n’est pas surprenant que Cardi ait réussi à résoudre cet incident, car elle a toujours un style fantastique. Lorsqu’elle a assisté aux MTV VMA, elle portait une magnifique robe argentée composée de pinces à cheveux. La tenue était très créative et a été conçue par Dilara Findikoglu. En juillet, elle portait une magnifique robe argentée et noire accrocheuse pour une soirée à Paris avec son mari, Compenser. Alors qu’elle assistait à la Fashion Week de Paris à la même époque, elle portait une luxueuse et longue robe noire avec une bordure dorée. La tenue était complète avec un foulard et une écharpe gigantesque et moelleuse.

Outre ses superbes robes, la rappeuse « Bodak Yellow » a également un fabuleux sens de la mode lorsqu’il est temps de partir en vacances et de se détendre, comme lorsqu’elle a porté un bikini rouge en juillet. Elle a montré le maillot de bain dans une vidéo d’elle en train de twerker dedans.