Cardi B a surpris une fan avec son micro pour lui avoir jeté un verre

Cardi B la main gauche mortelle a encore frappé (littéralement) lorsqu’elle a lancé son micro sur un membre du public pour lui avoir jeté un verre.

Qu’elle soit au tribunal, à la cabine ou sur un tapis rouge, Cardi B ne manque pas. Le « Jalousie » Le rappeur l’a prouvé une fois de plus après qu’un participant lui ait jeté un verre lors d’un spectacle à Las Vegas samedi.

Cardi B se produit aujourd’hui à Las Vegas. 🔥 pic.twitter.com/1Ki6eW4c3D — Cardi B | Mises à jour (@updatesofcardi) 30 juillet 2023

La vidéo désormais virale montre Cardi interprétant « Bodak Yellow » sur la scène du Beachclub de Drai. Un fan dans la foule a jeté son énorme tasse de nouveauté pleine de liquide sur Cardi. La boisson l’a éclaboussé avec succès, mais les armes formées contre Cardi prospèrent rarement.

Cardi B lance un microphone sur un membre du public qui lui a jeté un verre. pic.twitter.com/alLgHMFshb — Base pop (@PopBase) 30 juillet 2023

Tout comme sa chorégraphie, l’ancienne danseuse n’a pas raté une miette. Cardi a lancé son micro directement sur le lanceur de boissons avec un objectif d’élite. Le spectateur a baisé et a immédiatement découvert quand ce micro est venu voler comme une balle rapide.

CARDI a fait un geste sanglant 😂 — CARDIOLOGUE (@bardiscoop) 30 juillet 2023

Espérons que Cardi a un objectif fou parce que ce perdant mérite d’être bombé par ce micro, quel mouvement de garce – So1 (@BarbecueSquad) 30 juillet 2023

En moins de 12 heures, un clip de l’incident a accumulé près de 50 millions de vues. La sécurité est intervenue pour calmer le jeu. Ils ont convenablement emballé le lanceur de boissons aux paroles de la piste d’accompagnement:

« Maintenant, elle dit qu’elle va faire quoi à qui ? Découvrons et voyons, Cardi B/ Tu sais où j’en suis. Tu sais où je suis.

D’accord? Vous pouvez tous jeter des trucs sur qui que ce soit, mais comme vous pouvez le constater, Cardi n’en veut pas. Et jeter de l’eau est un mouvement de combat, je sais de quoi tu parles — Ike 🪐 (@Ike_Nano) 30 juillet 2023

Que les membres de la foule jettent des bouteilles, des ordures, des téléphones portables ou des poings, les concerts ne sont pas censés être des sports de contact. De plus en plus de fans chahuteurs se sont déchaînés lors de spectacles en direct. Kid Cudi a pris d’assaut les coulisses de Rolling Loud. Rico méchant a révélé qu’elle pleurait tous les soirs à cause du manque de respect verbal et physique du public lors de la tournée « King Vamp » de Playboi Carti. Bébé Rexha avait besoin de points de suture après qu’un fan l’ait frappée au visage avec un téléphone ce mois-ci.

Cardi a jeté ce micro comme si c’était une chancleta — Comorienne 🇰🇲 (@_ShamGod) 30 juillet 2023

Comme Cardi, Monique n’est pas du genre à jouer avec. La semaine dernière, elle a dû lâcher le crétin et sauter hors de la scène dans la foule pour interrompre une bagarre. L’homme qu’elle a vu se balancer sur une femme était presque celui qui avait alors besoin de points de suture.

Très bien, j’ai trouvé l’autre angle qu’il connectait 🙌🏾 L’objectif de Cardi reste invaincu et ils se sont redressés après 😂 pic.twitter.com/JeX2LzvUfu – SHETHER (@moveyaras) 30 juillet 2023

Un autre angle de l’action épique a confirmé que Cardi s’était effectivement connecté. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre le BOOM sonique de son micro en forme de missile frapper sa cible.

Pas Cardi qui se présente après avoir jeté le micro comme si de rien n’était. 😭 elle est d’une telle humeur pic.twitter.com/OGUzviYXfq — Cardi B | Mises à jour (@updatesofcardi) 30 juillet 2023

La gagnante d’un Grammy a poursuivi son émission comme une pro une fois que le fan tapageur a été retiré. Bien sûr, Internet s’est déchaîné avec des réactions, enregistrant la féroce balle rapide de Cardi comme son mouvement de signature.

Découvrez les réactions hilarantes au lancer de micro de Cardi et les récapitulatifs de ses plus grands succès (littéraux) après le retournement !