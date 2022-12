Cardi B a présenté GloRilla à Miami Art Basel Performance

Cardi B s’est pavanée sur scène vendredi soir à Miami lors d’un événement pour Chase Sapphire et a blanchi un fan haineux qui l’a qualifié de concert “d’arrière-cour”.

Après lui avoir tout donné sur scène vendredi soir, un utilisateur de Twitter a tenté de minimiser sa performance en l’appelant un concert “d’arrière-cour” et en disant: “Pas le gagnant d’un Grammy qui se produit dans l’arrière-cour de quelqu’un.” Cardi étant la Balance sans vergogne qu’elle est, a applaudi le troll Twitter et a laissé tomber sa facture pour la performance.

“J’ai été payé 1 million de dollars pour me produire lors de cet événement privé de banquiers d’élite pour 400 personnes et seulement pendant 35 minutes, pensez-y lorsque vous tapez sur ce gagnant d’un Grammy”, a répondu l’artiste.

La facture montrait clairement que WP Touring Inc. devait à l’artiste 1 000 000 pour l’événement qui s’est tenu du 23 novembre au 3 décembre.

En dehors du haineux sur Twitter, de nombreuses personnes présentes et en ligne ont apprécié sa performance amusante et exotique qui mettait également en vedette le nouvel artiste le plus en vogue du rap, GloRilla. Les deux ont interprété le morceau “Tomorrow 2” de GloRilla avec Cardi B pour la deuxième fois.

Cardi a fait frémir Internet avec sa tenue de prédilection qui était, disons simplement, provocante et sexuellement libre ! La native de Brooklyn portait un body nude et doré moulant qui épousait correctement chaque courbe de son corps. Le body comprenait de faux mamelons saillants, ainsi qu’un triangle noir sur ses parties féminines.

Elle a également secoué ses ongles habituels de trois à quatre pouces. GloRilla, quant à elle, portait une longue perruque bleu vif, un body argenté avec un pantalon et des baskets argentés assortis. Plus tard dans la soirée, GloRilla a écrit sur Twitter: “La performance et la présence sur scène de Cardi B sont Top Tier AF.”

Le mois dernier, les deux se sont produits pour la première fois aux American Music Awards et GloRilla a également présenté Cardi B en tant qu’invité surprise où ils ont interprété leur morceau ensemble.

Voir Cardi jouer a excité les fans et imploré de la nouvelle musique. Cardi a déclaré à Charlamagne Tha God sur The Breakfast Club plus tôt dans la semaine que de la nouvelle musique était en route pour 2023.

“J’ai comme quelques chansons qui sont comme définitives, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m’arrive. Je dois juste me décider et l’éteindre.

Le premier directeur créatif de Playboy a expliqué que la sortie d’une nouvelle version ne se limitait pas à la musique. “C’est, comme, mettre des visuels… J’ai enfin réussi à avoir un bon corps, vous savez, je dis que je viens de faire un voyage en République Dominicaine.”

Cardi B et son mari Offset ont également été aperçus la veille à Miami, où elle a tenu son homme pour soutenir Offset lors d’une représentation tôt le matin au club E11EVEN à Miami.

Sur les photos prises au club, on pouvait voir Cardi sourire d’une oreille à l’autre. Il semblait qu’elle était ravie de voir son mari s’amuser enfin après avoir perdu son cousin et coéquipier TakeOff le mois dernier.

C’était sa première représentation depuis la mort de Takeoff et il s’est assuré de lui rendre un hommage particulier tout au long de la nuit.

Que pensez-vous des interprètes du baddie Bardi d’Art Basel pour les banquiers à Miami ?