Cardi B à nouveau enceinte ! Le rappeur attend un deuxième enfant avec Offset et révèle glorieusement le baby bump aux BET Awards

La rappeuse américaine Cardi B, mère d’un enfant, attend son deuxième enfant. Le 27e Juin, dimanche, alors qu’elle était sur scène avec Migos lors de leur performance aux BET awards, Cardi a montré son baby bump et a laissé tout le monde dans un état de surprise.

Eh bien, ce n’est pas la première fois que Cardi choisit de dire au monde qu’elle va avoir un enfant à la télévision. Alors qu’elle l’attendait pour la première fois, Kulture, qui a maintenant trois ans, a révélé sa grossesse dans ‘Saturday Night Live’.

Peu de temps après sa performance aux récompenses, Cardi s’est également rendue sur Instagram pour partager une photo inestimable de sa séance photo de maternité où elle est vue exhibant son ventre rond tout en embrassant la maternité.

Les célébrités et les fans deviennent gaga sur les nouvelles. Dj Khaled a commenté ‘Félicitations, plus de bénédictions !’, Un autre ange LOVE YOU MAMAN !, a écrit Selena Gomez.

Khole Kardashian était de tout cœur pour Cardi et a écrit : « Félicitations !!!!! ».

Non seulement Cardi, mais Offset est également enthousiasmé par le nouveau bébé, montrant son enthousiasme à l’idée de redevenir père, il l’a emmené sur Instagram et a publié une photo d’eux des BET Awards dans laquelle Cardi affiche sa bosse.

Pour les inexpérimentés, Cardi a été nominée pour cinq prix, meilleure artiste hip-hop féminine, meilleure collaboration (« WAP » avec Megan Thee Stallion), prix du choix du spectateur (« WAP ») et vidéo de l’année, deux fois (pour « WAP » et jusqu’à »).