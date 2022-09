Cardi B a commencé à saisir le compte bancaire de la youtubeuse Tasha K

En réponse, Tasha s’est précipitée vers le tribunal pour demander au juge qui présidait l’action civile d’intervenir, arguant que l’appel est toujours en cours et que les recouvrements ne sont pas autorisés tant qu’une décision n’est pas prise, mais le juge n’a pas encore statué.

Cette décision de Cardi survient quelques jours seulement après un tweet fanfaron (maintenant supprimé) de Tasha, qui ne s’est toujours pas humiliée.

“Attendez… J’ai dépensé plus d’un million de dollars pour combattre Cry dans la voiture Cardi, alias l’ex superstar de 2 ans, je ne peux pas réserver d’émissions parce que je n’ai pas assez de pistes pour jouer. payer encore les factures. N’est pas demandé de ne pas me financer. Je voyage heureusement, les enfants de l’école privée. Vous avez sacrément raison #iaintgotittopayher.

En réponse, Cardi a écrit: «Eh bien, puisque vous vous battez pour un nouveau procès, faites-moi savoir ce que vous allez faire lorsque ce tweet sera présenté et que mon avocat évoquera les 30 offres que j’ai eues de spectacles et de festivals cette année seulement et c’est pourquoi vous me dois 4 millions de dollars en ce moment… Ps j’accepte aussi les maisons.