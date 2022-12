CarCardi B en robe bustier en velours avec mari décalé: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BlayzenPhotos / BACKGRID

Cardi B et son mari Décalage gardent un front uni après l’arrestation d’un suspect dans le meurtre de leur ami et migos camarade de groupe Décoller. La chanteuse “Bodak Yellow” et son mari rappeur ont été aperçus ensemble à Miami le vendredi 2 décembre après que Offset se soit produit à la discothèque Vendôme pendant Art Basel. Cardi B a secoué une petite mini-robe rouge et des escarpins assortis, tandis qu’Offset l’a gardé au frais dans un sweat-shirt graphique et un jean.

Jeudi, la police a arrêté Patrick Xavier Clark33 ans, et l’a accusé du tir mortel de Takeoff (née Bal Kirshnik Khari)qui a eu lieu au 810 Billiards & Bowling à Houston, au Texas, aux premières heures du 1er novembre. Un homme de 22 ans nommé Cameron Josué a également été accusé de port illégal d’arme.

Au cours de la conférence de presse pour annoncer l’arrestation, le chef de la police de Houston Troie Finner a également fait la lumière sur ce qui s’est passé pendant la nuit tragique. “L’événement était une fête privée”, a déclaré Finner. «Il y avait un jeu de dés lucratif qui s’est déroulé lors de l’événement. Il y a eu une dispute qui s’est produite par la suite à l’extérieur du bowling, ce qui a conduit à la fusillade. Finner a ajouté que Takeoff n’était “pas impliqué dans la dispute” et était un “spectateur innocent”.

Le jour des funérailles de Takeoff, Cardi B s’est rendue sur son Instagram pour rendre hommage au membre de Migos, qui aux côtés d’Offset et de son oncle Quavo, a recueilli 2 nominations aux Grammy Awards. “Le décollage de votre décès prématuré a apporté beaucoup de douleur et de chagrin à tant de vies”, a écrit le natif de New York le vendredi 11 novembre. “L’impact que vous avez eu dans ce monde a été si considérable et nous avons eu du mal à saisir cela la tragédie.”

L’hommage d’Offset via Instagram était tout aussi émouvant. “La douleur que tu m’as laissée est insupportable”, a commencé Offset, qui était le cousin de Takeoff. « Mon cœur est brisé et j’ai tellement de choses à dire, mais je ne trouve pas les mots. Je vais dormir et me réveiller et j’espère que tout cela n’est qu’un rêve, mais c’est la réalité, et la réalité ressemble à un cauchemar.