Carburants d’aviation alternatifs et thé à bulles livré par drone

Juin 2020

Les capital-risqueurs se vendent comme le sommet du tas dans la Silicon Valley. Ce sont les dénicheurs de talents, les cow-boys, les preneurs de risques ; ils soutiennent les personnes prêtes à contrecarrer le système et, disent-ils, méritent d’être largement récompensés et légèrement taxés pour cela.

Ce coin de la finance en grande partie blanc et en grande partie masculin a soutenu des sociétés de logiciels qui se développent rapidement et génèrent de grosses sommes d’argent pour un nombre décroissant d’Américains – des sociétés comme Google, Facebook, Uber et Airbnb.

Mais ils ne créent pas beaucoup d’emplois pour les gens ordinaires, surtout par rapport aux entreprises ou aux industries qu’ils perturbent. Et les choses ralentissent. Récemment, les investisseurs en capital-risque ont trouvé de moins en moins d’idées qui correspondent à leur modèle préféré. Lire l’histoire complète.

—Elizabeth MacBride

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges. (Vous avez des idées ? Écrivez-moi ou tweetez-les moi.)

+ Ce compte Twitter cool tweete graphiques de texte à travers les âges.

+ Comment vérifier une supernova unique dans une décennie, en utilisant rien de plus que votre télescope d’arrière-cour.

+ Si vous avez trois semaines devant vous, ce guide sur l’interrail à travers l’Europe devrait vous occuper.

+ Dans quelle mesure êtes-vous investi dans le drame du couple de célébrités dépareillé ?

+ Lou Reed : icône du cool, maître du tai chi.