Carbon Health annonce un financement de 100 millions de dollars quelques jours après avoir révélé des licenciements

Carbone Santé a annoncé que le fournisseur de soins hybrides avait reçu 100 millions de dollars en investissement de série D de CVS Health Ventures quelques jours après avoir révélé une deuxième série de licenciements au cours de la dernière année.

Vendredi, le PDG de Carbon Health, Erin Bali, a révélé sur Twitter l’entreprise a licencié plus de 200 employés alors qu’elle se concentre sur ses principaux services de soins primaires et de soins d’urgence tout en “déroulant” ses programmes de santé publique, de surveillance à distance des patients, de matériel et de soins chroniques.

Les fonds de série D aideront Carbon Health à étendre son Modèle de soins conjonctifsqui utilise un logiciel pour connecter les patients et les prestataires de soins de santé et permet un suivi et une gestion numériques des soins.

Les patients peuvent accéder à des soins d’urgence et des soins primaires virtuels ou en personne, à des soins de santé mentale et du diabète virtuels, à des tests COVID-19 en personne et/ou à des soins de santé liés au travail pour les accidents du travail.

En plus de fournir l’investissement massif, CVS Health pilotera la mise en œuvre des offres de Carbon Health dans certains magasins CVS Health à l’usage des consommateurs.

LA GRANDE TENDANCE

La dernière série de licenciements survient environ sept mois après que l’entreprise a annoncé avoir licencié 250 employés, soit environ 8% de sa main-d’œuvre mondiale, en raison de la nécessité de fermer certaines des entreprises spécifiques au COVID-19.

Carbon Health a levé un énorme 350 millions de dollars en 2021, puis a acquis la société de surveillance à distance des patients Alertive Healthcare, une chaîne de cliniques de soins d’urgence du New Jersey, deux cliniques chaînes en Arizona et en Californie et un groupe de cliniques en Californie du Sud. La société a également acquis la plateforme intégrée de soins du diabète Steady Health.

En septembre, le fournisseur de soins hybrides a annoncé un partenariat avec Blue Cross Blue Shield du Massachusetts, dans lequel l’assureur santé proposerait à ses membres Carbon’s Connective Care. Le nouveau modèle de soins primaires a été lancé au début de ce mois.

En mars, entreprise de santé virtuelle directe au consommateur Hims & Hers a annoncé un accord avec Carbon Health pour fournir à sa clientèle basée en Californie une option de soins de brique et de mortier.

Selon AxiosCha de Carbon Health a déclaré lors d’un événement le mois dernier que la société était en pourparlers pour autoriser son logiciel EHR à d’autres cabinets.