Carbon 1 MK II est le premier téléphone au monde avec une monocoque en fibre de carbone

Pour toutes ses propriétés merveilleuses, la fibre de carbone a un gros inconvénient lorsqu’elle est utilisée dans les smartphones: elle bloque les ondes radio, c’est pourquoi nous ne la voyons que très peu utilisée. L’équipe de Carbon Mobile en Allemagne a passé des années à travailler sur le problème et ils l’ont résolu.











Le Carbon 1 MK II est le premier téléphone au monde doté d’une monocoque en fibre de carbone

Le Carbon 1 MK II est le premier smartphone du monde avec une monocoque en fibre de carbone (cela signifie que la coque externe assure l’intégrité structurelle, il n’y a pas de supports internes). Cela a rendu le téléphone très léger (125 g) et fin (6,3 mm).



Une vue éclatée du Carbon 1 MK II montrant sa monocoque et ses composants internes

La clé est la technologie exclusive HyRECM – matériau composite hybride radio activé – qui a été développée sur quatre ans. Il combine des fibres de carbone de haute qualité provenant d’Allemagne avec un matériau composite qui laisse passer les ondes radio.

En 2017, il fallait 3 heures pour créer un shell, maintenant que le processus a été optimisé et que cela ne prend que 30 minutes. Même après cette accélération 6x, le processus implique toujours un ingénieur expérimenté qui découpe à la main le matériau et supervise le processus de moulage.















Chaque monocoque en fibre de carbone est moulé à la main

Étant donné que la conception monocoque n’a pas de cadre interne, tous les composants sont attachés à la fibre de carbone elle-même. Le plastique représente moins de 5% des matériaux utilisés dans la construction du téléphone. En outre, chaque téléphone mobile Carbon peut être démonté et converti en matières premières.

Le Carbon 1 MK II dispose d’un écran AMOLED de 6 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 160 px (18: 9). Il est protégé par le panneau le plus fin de Gorilla Glass Victus à ce jour – il ne mesure que 0,4 mm.

Le téléphone sera lancé avec Android 10, mais la mise à jour 11 arrive au deuxième trimestre. Carbon Mobile promet 2 ans de mises à jour logicielles et de correctifs de sécurité mensuels.

Le MK II est alimenté par le chipset Helio P90 (12 nm, 2x Cortex-A75 à 2,2 GHz + 6x A55 à 2,0 GHz, GPU PowerVR GM 9446). Il est associé à 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage UFS 2.1. La fente pour carte hybride double peut contenir une microSD si vous en avez besoin de plus.

















Le Carbon 1 MK II

La configuration de la caméra arrière comprend deux capteurs 16MP (S5K3P9), il semble que les deux aient la même distance focale (et la même ouverture f / 2.0). La caméra selfie – montée dans une lunette classique au-dessus de l’écran – a un capteur 20MP à la place (S5K3T2).

Il s’agit d’un téléphone 4G double SIM. La connectivité supplémentaire comprend Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 avec aptX HD, NFC, GPS / GLONASS / Galileo et un port USB-C 3.1. Il n’y a pas de prise casque 3,5 mm, mais il y a NFC. En outre, il y a un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Le Carbon 1 MK II peut être précommandé en ligne aujourd’hui sur le site officiel, l’expédition débutera plus tard ce mois-ci. Le téléphone apparaîtra dans les magasins physiques en Allemagne dans quelques semaines si vous souhaitez le voir en personne.











Regard sur la monocoque en fibre de carbone

Et maintenant pour le prix – il n’y a pas moyen de contourner cela, le MK II est cher à 800 €. Cela dit, c’est l’un des rares téléphones petits et légers et sa monocoque en fibre de carbone est unique en son genre.

Remarque: au cas où ce ne serait pas clair, cette société n’est pas liée à Karbonn Mobile.

