Caraway lève 16,75 millions de dollars pour étendre la plate-forme de soins virtuels pour la génération Z

Carviune startup de soins virtuels axée sur la fourniture de soins de santé mentale, physique et reproductive à la génération Z, a obtenu un financement de série A de 16,75 millions de dollars dirigé par Maveron et GV.

Les investisseurs existants 7wireVentures et Hopelab Ventures ont également participé au tour de table aux côtés de Wellington Access Ventures, Ingeborg Investments et The Venture Collective.

OMERS Ventures était un investisseur de démarrage et restera au conseil d’administration de Caraway.

CE QU’ILS FONT

La startup basée à New York propose aux femmes d’âge universitaire et à d’autres personnes assignées à une femme à la naissance une équipe de soins composée de professionnels de la santé reproductive, de la santé mentale et de la santé physique. Les patients peuvent accéder aux soins via l’application de l’entreprise, comme discuter avec un médecin ou une infirmière praticienne, se connecter avec un thérapeute via le chat et des rendez-vous virtuels, obtenir des références vers des soins en personne et commander des tests à domicile pour les IST.

La société propose des services de soins virtuels en Californie, à New York, en Caroline du Nord et en Ohio et a annoncé son expansion dans l’Illinois, le Massachusetts, le Colorado, le Michigan, la Pennsylvanie et le New Jersey.

Caraway utilisera les fonds pour étendre sa plateforme et faire évoluer ses services.

« Ce que Lori et toute l’équipe de Caraway ont accompli en si peu de temps est convaincant », a déclaré Alyssa Jaffee, partenaire de 7wireVentures, dans un communiqué. « Maintenant plus que jamais, un accent renouvelé sur la promotion et le soutien des droits fondamentaux des femmes en matière de santé est essentiel. Le carvi fait déjà une réelle différence dans la santé des jeunes femmes, celles de l’AFAB, et en offrant des soins personnalisés pour tous. Avec ce nouveau ronde de financement et l’ajout d’investisseurs solides partageant les mêmes idées, Caraway élargira considérablement sa capacité à servir davantage de consommateurs de soins de santé à travers le pays. »

APERÇU DU MARCHÉ

L’année dernière, l’entreprise a marqué 10,5 millions de dollars en financement de démarrage pour lancer son offre de soins virtuels.

Parmi les autres entreprises de santé numérique axées sur les étudiants, citons Mantra Health, qui propose un outil de santé comportementale avec téléthérapie pour les personnes atteintes de trouble bipolaire. Mantra est capable de s’intégrer aux services de santé universitaires pour créer un modèle collaboratif. En 2022, la société a levé 22 millions de dollars en financement de série A.

Entreprise basée à Boston Uwill s’associe à des collèges pour fournir aux étudiants un accès virtuel à la demande à des thérapeutes agréés et à des prestataires formés au conseil en cas de crise. Les étudiants peuvent assister à des événements de bien-être en ligne via l’application de santé mentale et de bien-être de l’entreprise. Il a achevé un cycle de financement de série A de 30 millions de dollars dirigé par Education Growth Partners en mai.