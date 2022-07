Caraway lève 10,5 millions de dollars pour offrir des soins virtuels aux étudiantes

Caraway, une startup de soins virtuels axée sur la fourniture de soins de santé mentale, physique et reproductive aux étudiants, est sortie de la clandestinité avec un financement de démarrage de 10,5 millions de dollars.

L’amorçage a été dirigé par 7wireVentures et OMERS Ventures, avec la participation de Hopelab Ventures et d’investisseurs providentiels.

CE QU’IL FAIT

Issu d’un partenariat entre 7wireVentures, OMERS Ventures, la PDG Lori Evans Bernstein et le COO Joshua Tauber, Caraway prévoit d’offrir des soins virtuels en équipe aux femmes d’âge universitaire et à d’autres personnes ayant des besoins similaires en matière de soins de reproduction.

Bernstein a précédemment servi dans le premier bureau du coordinateur national (ONC) pour l’informatique de la santé sous l’administration George W. Bush. Elle a également été cofondatrice et présidente de la société d’IA clinique HealthReveal, qui était acquis par Accolade l’an dernier.

La startup proposera une équipe de soins composée de gynécologues, de psychiatres, de médecins de famille, de spécialistes de l’adolescence, de thérapeutes, d’infirmiers et de coachs de soins. Les patients pourront également accéder aux soins via son application, comme discuter avec une infirmière praticienne, obtenir des références vers des soins en personne et commander des tests à domicile pour les infections urinaires et les IST.

Caraway prévoit de lancer à l’automne de cette année.

“De nombreux étudiants sont en crise, et pour les femmes, obtenir les soins dont elles ont besoin est de plus en plus difficile. Cela ne devrait pas être ainsi”, a déclaré Bernstein dans un communiqué. “Nos étudiants vont à l’université non seulement pour une expérience académique, mais aussi pour apprendre à faire face et à s’épanouir de manière indépendante.

“Caraway combine une équipe de soins cliniques expérimentée et des GenZers passionnés pour aider les femmes+ à prendre soin d’elles-mêmes dans un système de santé de plus en plus compliqué et difficile d’accès.”

LA GRANDE TENDANCE

Caraway présente son offre virtuelle comme un moyen d’améliorer l’accès aux soins et la coordination, en particulier pour les étudiantes, dont beaucoup sont confrontées à un paysage de soins de santé génésique modifié après Roe v.Wade a été annulé. La pandémie de COVID-19 aussi a pris un péage sur la santé mentale des jeunes adultes.

Une autre entreprise de santé numérique axée sur les étudiants est Mantra Health, qui se concentre sur les soins de santé mentale. Plus tôt cette année, il a levé 22 millions de dollars en financement de série A pour développer son réseau de fournisseurs, améliorer son infrastructure clinique et renforcer ses capacités à gérer une variété de besoins en santé mentale, y compris pour des conditions plus graves.

La femtech et les soins virtuels destinés aux femmes représentent un un espace en pleine expansion au sein de la santé numérique. Alpha Medical, une startup virtuelle de soins primaires axée sur les femmes, a levé 24 millions de dollars l’année dernière et a récemment ajouté des offres de soins du diabète.

Le fournisseur hybride Tia a élargi son emplacements de brique et de mortier dans la région de la baie après avoir récolté 100 millions de dollars en financement de série B en 2021. Pendant ce temps, le fournisseur de soins aux femmes et à la famille Maven Clinic a annoncé une augmentation de 110 millions de dollars en série D en août de l’année dernière.