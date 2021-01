Des fuites de rendus et d’images des OnePlus 9 et 9 Pro, selon la rumeur, arriveraient en mars, ont révélé que les deux smartphones emballeraient des écrans perforés. Nous apprenons maintenant que les perforations du duo OnePlus 9 mesureront environ 3,8 mm.

Ces informations proviennent d’un pronostiqueur fiable Station de chat numérique, qui a également révélé que le OnePlus 9 Pro embarquera un écran incurvé 6,78 « QHD + 120Hz tout en corroborant une fuite précédente qui affirmait que la variante non-Pro arborerait un écran plat 6,55 » FullHD + 120Hz.



Rendu OnePlus 9 Pro divulgué par OnLeaks

De plus, la source a déclaré que les OnePlus 9 et 9 Pro auront respectivement 8 mm et 8,5 mm d’épaisseur, mais qu’aucun ne pèsera plus de 200 grammes.

Les deux smartphones auront un SoC Snapdragon 888 sous le capot, et la traduction automatique suggère qu’ils seront livrés avec des batteries de 4500 mAh, qui prendront probablement en charge une charge filaire de 65 W. On dit que la variante Pro comprend également une charge sans fil de 45 W.

La source (en chinois)