Alors que la campagne de vaccination COVID-19 en Inde commence demain, le ministre de la Santé et du Bien-être familial de l’Union s’est adressé à Twitter pour informer les Indiens de la plate-forme Co-Win qui sera utilisée pour surveiller la campagne de vaccination dans le pays. Dans son Tweet, le Dr Harsh Vardhan a déclaré que la plateforme numérique aidera le gouvernement à permettre la plus grande campagne de vaccination au monde. Le Premier ministre Narendra Modi doit activer la plate-forme numérique Co-WIN pour faciliter la mise en œuvre sans heurts du vaccin COVID-19 dans le pays le 16 janvier.

Dans son Tweet, le Dr Harsh Vardhan a partagé une infographie présentant les principales caractéristiques de la plateforme Co-WIN. Co-WIN signifie COVID-19 Vaccine Intelligence Network et est une extension du réseau eVIN du gouvernement. Le seul objectif de la plate-forme Co-WIN est de faciliter la campagne de vaccination COVID-19, car elle suivra et surveillera les bénéficiaires à travers le pays. L’inscription sur l’application Co-WIN est obligatoire pour les Indiens afin de se faire vacciner. Dans un premier temps, l’accessibilité de Co-WIN sera limitée au personnel de santé afin de leur permettre de fournir une base de données sur leur vaccination et de recevoir des informations à ce sujet.

Dans son message, le ministre de la Santé de l’Union montre toutes les fonctionnalités de la plate-forme Co-WIN, qui aura un tableau de bord qui montrera les utilisateurs, la couverture des bénéficiaires, les abandons de bénéficiaires, les sessions planifiées / sessions tenues, et informera les utilisateurs de l’utilisation des vaccins. Selon le message, l’enregistrement se fera par l’intermédiaire d’un administrateur national, d’un administrateur d’État et d’un administrateur de district. Les utilisateurs pourront s’enregistrer et suivre le statut de la campagne de vaccination directement sur la plateforme Co-WIN. La plate-forme Co-WIN, une fois en ligne, comprendra quatre modules: module administrateur des utilisateurs, enregistrement des bénéficiaires, vaccination et reconnaissance des bénéficiaires, et mise à jour du statut.

Une fois en ligne, l’application ou le site Web Co-WIN offrira trois options d’enregistrement, notamment l’auto-inscription, l’inscription individuelle et le téléchargement groupé.

En outre, la plate-forme Co-WIN informera également les utilisateurs, y compris les travailleurs de la santé, sur les utilisateurs, l’inventaire et d’autres informations importantes.

L’application Co-WIN n’est pas encore fonctionnelle car l’application est en phase de pré-produit. Il a ces données des responsables de la santé – la première phase de vaccination des personnes. Selon un rapport d’Indian Express, plus de 75 responsables de la santé lakh se sont déjà inscrits à Co-WIN.