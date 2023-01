CARACTÉRISTIQUE | Mains sûres, compétence ou joker: les prétendants rivalisent pour remplacer Jacinda Ardern

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a annoncé sa démission.

Trois candidats sont en lice pour la remplacer.

Les élections sont prévues pour octobre 2023.

La course pour remplacer Jacinda Ardern s’annonçait vendredi comme une compétition entre une paire de mains sûres et un candidat surprise qui pourrait devenir le premier Premier ministre maori de Nouvelle-Zélande.

Le prochain Premier ministre sera choisi au sein du parti travailliste au pouvoir d’Ardern, qui se réunira dimanche pour discuter des candidats.

Celui qui sera choisi aura moins de 10 mois pour renverser la popularité décroissante du gouvernement, avant de faire face à une opposition renaissante lors des élections générales d’octobre.

Chris Hipkins

Chris Hipkins, qui est devenu un nom familier lorsqu’il a dirigé la réponse dure de la Nouvelle-Zélande à la pandémie de Covid-19, est présenté comme le favori.

L’homme de 44 ans a été applaudi pour son mandat de près de deux ans en tant que ministre de la réponse Covid-19 dans un pays qui a fermé ses frontières pour empêcher le coronavirus d’entrer, ne rouvrant complètement qu’en août 2022.

Largement considéré comme une paire de mains sûres avec plus de 14 ans au Parlement, il a reconnu l’année dernière que les gens en avaient assez des restrictions strictes en cas de pandémie, qualifiant les fermetures de frontières de “difficiles”.

Sur une note plus légère, Hipkins a fait un infâme lapsus en 2021 lorsqu’il a fait remarquer que les restrictions virales rendaient difficile pour les Kiwis de “sortir et d’écarter les jambes”, au lieu de les étirer.

Hipkins est ministre de la police depuis juin de l’année dernière, un rôle clé compte tenu des préoccupations du public concernant les taux de criminalité, en plus de ses plus de cinq ans en tant que ministre de l’éducation et ministre de la fonction publique.

Hipkins se décrit comme un “amateur de plein air” féru de VTT, de randonnée et de natation.

Après la démission surprise d’Ardern, Hipkins a déclaré aux journalistes qu’il n’exclurait pas de se présenter à la direction, mais a ajouté: “Pour le moment, je pense que les gens ont juste besoin d’un peu de temps.”

Kiri Allan

L’ancien avocat commercial Kiri Allan est entré au Parlement en 2017 et a rapidement été présenté comme un futur dirigeant – et peut-être le premier Premier ministre maori du pays.

L’important caucus maori du parti travailliste se réunira samedi et devrait avoir une influence significative sur le choix du prochain chef.

L’homme de 39 ans a été élevé au poste de ministre de la Justice – un poste influent du cabinet – en juin 2022, mais est actuellement considéré comme un candidat générique pour le poste le plus élevé.

Elle a été forcée de prendre congé du Parlement en avril 2021 après avoir reçu un diagnostic de cancer du col de l’utérus de stade 3, mais a repris le travail trois mois plus tard.

Allan est le deuxième plus jeune de 10 enfants et a grandi dans une famille ouvrière sur la côte est de la Nouvelle-Zélande. Son père était un travailleur de la viande et sa mère était une femme de ménage.

Elle a épousé sa partenaire Natalie en 2016, peu de temps après que la Nouvelle-Zélande ait légalisé le mariage homosexuel.

Michel Bois

Michael Wood est un autre novice politique relatif qui a rapidement gravi les échelons depuis son entrée au Parlement en 2016.

Il est considéré comme un ministre compétent – détenant actuellement les portefeuilles de l’immigration et des transports – ainsi qu’un communicateur accompli.

Wood, 42 ans, a été responsable de la levée du salaire minimum et de la refonte substantielle des lois néo-zélandaises sur les relations industrielles.

À l’université, il a travaillé comme vendeur d’arbres de Noël, avant de devenir membre du personnel du mouvement syndical.