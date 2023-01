CARACTÉRISTIQUE | “Je ne suis pas un traître”: les Russes se battent pour l’Ukraine

Il y a des Russes qui se battent pour l’Ukraine.

Les détails les concernant sont gardés confidentiels.

Ils publient des vidéos de propagande sur les réseaux sociaux.

Pour les Russes qui combattent aux côtés de l’Ukraine dans le cadre de la légion “Liberté de Russie” depuis que le président Vladimir Poutine a envoyé des troupes en Ukraine, le secret est de la plus haute importance.

Le nombre exact de leur personnel est strictement confidentiel, leurs fonctions ne sont jamais divulguées et leurs déclarations sont rédigées avec soin.

Leur porte-parole, qui utilise le nom de guerre César, parcourt ce qui reste d’un monastère orthodoxe à Dolina, un village de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, qui a été repris aux forces russes à l’automne.

Parmi ses ruines se trouvent un dôme doré en forme d’oignon brisé, un lion en stuc et des icônes religieuses dispersées – une scène de destruction qui montre au monde « quelles sont les valeurs de Poutine », dit César.

“Je ne combats pas ma patrie. Je me bats contre le régime de Poutine, contre le mal”, dit-il, passant du russe à l’anglais.

Il ajoute:

Je ne suis pas un traître. Je suis un vrai patriote russe qui pense à l’avenir de mon pays.

La légion créée au début de l’invasion russe de l’Ukraine fait partie du corps des volontaires internationaux combattant avec l’armée ukrainienne.

Son emblème comporte un poing fermé avec les mots “Russie” et “Liberté”.

Selon César, la légion compte “plusieurs centaines” de Russes qui, après deux mois d’entraînement, ont été déployés en mai dans la région industrielle ukrainienne du Donbass, que Moscou tente de conquérir.

Certains de ses soldats combattent désormais dans la ville de Bakhmut sur la ligne de front orientale, théâtre de plusieurs mois de combats acharnés.

Sous le commandement des forces ukrainiennes, ils sont généralement engagés dans le lancement d’artillerie.

“Ce sont des combattants motivés et professionnels, ils font parfaitement leur travail”, explique à l’AFP un officier ukrainien sous couvert d’anonymat.

Les recrues ont été soumises à plusieurs séries d’entretiens, à des tests psychologiques et même à un polygraphe pour s’assurer de leur allégeance, ajoute l’officier.

La contribution de la légion russe à l’effort de guerre est encore plus importante en dehors du champ de bataille, explique l’expert militaire Oleg Zhdanov.

“Ils participent à la guerre mais n’ont pas d’impact significatif en raison de leur petit nombre”, explique Zhdanov.

“Leur importance est plus politique. C’est bien pour l’Ukraine de pouvoir montrer qu’il y a des Russes qui soutiennent la démocratie et la liberté et qui se battent du bon côté.”

Sur les réseaux sociaux, la légion poste principalement des vidéos de propagande et affirme avoir reçu des milliers de candidatures.

Ses membres ont tous des motivations particulières pour s’enrôler, certaines plus personnelles que politiques.

Un homme qui porte l’indicatif d’appel “Tikhiy”, ou “Silencieux”, est marié à une Ukrainienne qu’il a rencontrée en Russie, où ils vivaient avec leurs deux enfants.

Ils rendaient visite à la famille de sa femme à Kyiv lorsque la Russie a envahi.

“Elle n’aurait pas compris si nous étions restés en Russie”, explique cet homme d’une quarantaine d’années originaire de la ville de Togliatti, dans le sud-ouest de la Russie.

Il n’a pratiquement eu aucun contact avec sa famille restée en Russie depuis le début des combats.

“Ils ont subi un peu de lavage de cerveau. Mais je sais qu’ils s’inquiètent pour moi”, dit-il.

Quant à ses amis :

Ils sont assis sur leur canapé en Russie et répètent : “Nous allons libérer l’Ukraine”.

Il considère les soldats russes comme des “ennemis”, mais bien qu’il ait demandé la nationalité ukrainienne, il ne pourra l’obtenir qu’après la fin de la guerre.

“Pour le moment, j’ai encore le passeport de l’ennemi”, dit-il.

César, le porte-parole, travaillait comme physiothérapeute à Saint-Pétersbourg, l’ancienne capitale et deuxième ville de la Russie.

Il dit avoir des motivations politiques, se décrivant comme un “nationaliste de droite” qui pense que le régime de Poutine ne peut être renversé que par la force.

Il n’est pas impressionné par les forces russes, les qualifiant de “marionnettes”, et dit que ses compatriotes “ne veulent rien voir ni entendre”.

“La Russie se meurt. Allez dans les villages, vous verrez des ivrognes, des toxicomanes, des criminels. Les gens souffrent”, ajoute-t-il.

Il est clair, dit-il, que les deux décennies de Poutine au pouvoir sont à blâmer.

“Son système, son gouvernement ses députés. Que de la merde. Ce sont des losers, des corrompus, des voleurs, qui ne pensent qu’à vivre pour l’argent et le plaisir. Ce n’est pas une façon de diriger un pays”, ajoute-t-il.

Après l’invasion de Moscou le 24 février, César a emmené sa femme et ses quatre enfants à Kyiv, et il a déclaré qu’il pensait pouvoir parler librement maintenant qu’ils se trouvaient en Ukraine, où il les considérait comme plus en sécurité.

« Eux aussi vivent dans la peur des bombardements et dans le froid, mais ils sont d’accord avec mes choix.