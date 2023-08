CARACTÉRISTIQUE | « Je n’ai pas d’autre choix que de partir » : les femmes afghanes luttent 2 ans après la prise du pouvoir par les talibans

La vie des Afghans a changé après la prise de pouvoir des talibans.

Les libertés des femmes ont été restreintes.

La production économique a fortement diminué.

Deux ans après que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan après 20 ans de guerre contre les États-Unis et leurs alliés, la vie a radicalement changé pour de nombreux Afghans, en particulier les femmes.

Avant le 15 août, anniversaire de la chute de Kaboul, quatre Afghans – une femme d’affaires déterminée à garder son usine ouverte, un agriculteur soulagé par la fin de la guerre, un ancien combattant taliban fier de servir le nouveau gouvernement et un étudiant en médecine contraint d’abandonner ses études – a expliqué à l’AFP comment les changements les ont impactés.

L’entrepreneur travaille pour maintenir son entreprise à flot

Arezo Osmani était « terrifié et triste » lorsque les talibans sont revenus au pouvoir, promettant l’imposition d’une interprétation stricte de l’islam qui a vu les femmes exclues de nombreuses possibilités de travail et d’éducation.

« Je n’ai pas quitté ma chambre pendant 10 jours, je pensais que tout était fini pour moi, et que c’était pareil pour tous les Afghans », raconte Osmani, 30 ans, qui a lancé une entreprise de production de serviettes hygiéniques réutilisables en 2021.

« Mais quand je suis sortie et que j’ai vu que les gens continuaient à vivre leur vie, ça m’a donné de l’espoir et je me suis dit qu’il fallait que je reste ici aussi », a-t-elle déclaré.

LIRE | « Les talibans nous ont poussés contre un mur » : les ONG mettent en garde contre la catastrophe des droits de l’homme en Afghanistan

Elle a fermé son entreprise, qui employait 80 femmes à son apogée, au milieu de l’incertitude qui a saisi le pays à la suite de la prise de contrôle des talibans.

Mais elle a rouvert ses portes deux mois plus tard car c’était l’un des derniers endroits « où les femmes pouvaient travailler ».

Des femmes afghanes vêtues de burqa brandissent des pancartes alors qu’elles protestent pour leur droit à l’éducation, à Mazar-i-Sharif. Des combattants talibans ont tiré en l’air alors qu’ils dispersaient un rare rassemblement de femmes à Kaboul, en Afghanistan. Getty Images Nava Jamshidi/Getty Images

Sous les talibans, les femmes ont été évincées de la plupart des emplois dans les ONG et le gouvernement.

En juillet, les salons de beauté – une autre source essentielle de revenus pour les femmes soutiens de famille – ont également été fermés.

« Nous nous sommes lentement adaptés aux conditions, et heureusement, comme nous sommes une entreprise et que nous travaillons dans le secteur de la santé, nous avons pu continuer notre travail, je me sens bien maintenant », a-t-elle déclaré.

Mais une réduction de l’activité des ONG dans le pays sous les autorités talibanes a durement touché son entreprise, a-t-elle déclaré.

Elle emploie encore 35 femmes, mais les repreneurs se font rares.

La mère de deux enfants a déclaré:

Pour le moment, nous n’avons pas de contrats, pas d’acheteurs… si nous n’arrivons pas à vendre les plots, il sera difficile de continuer le travail, mais nous essayons de rester debout.

Malgré les défis, elle est déterminée à faire ce qu’elle peut pour son pays, ses femmes en particulier.

« L’Afghanistan et notre société ont besoin de gens comme nous qui restent », a-t-elle déclaré.

Le fermier essayant de joindre les deux bouts

Rahatullah Azizi est reconnaissant de l’amélioration de la sécurité qui a accompagné la fin des combats.

Aujourd’hui, alors que l’homme de 35 ans s’occupe de sa petite ferme dans la province de Parwan, au nord de Kaboul, il peut « se déplacer jour et nuit sans soucis, Dieu merci ».

« Il y a eu beaucoup de changement » depuis août 2021.

« Avant c’était la guerre, maintenant c’est calme. »

Des femmes afghanes vêtues de burqa passent devant un membre du personnel de sécurité taliban dans une rue de Jalalabad. Des combattants talibans ont tiré en l’air alors qu’ils dispersaient un rare rassemblement de femmes à Kaboul, en Afghanistan. Getty Images Nava Jamshidi/Getty Images

À la suite du conflit armé, environ 38 000 civils ont été tués et plus de 70 000 blessés entre 2009 et 2020 seulement, selon un rapport annuel de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA).

Cependant, le père de deux enfants est toujours accablé par l’inquiétude.

L’économie de l’Afghanistan, déjà battue par des décennies de guerre, s’est embourbée dans la crise après que des milliards de dollars d’aide internationale ont été coupés suite à la prise de pouvoir du gouvernement taliban.

La production économique s’est effondrée et près de 85% du pays vit dans la pauvreté, selon le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour le développement.

La sécheresse et les criquets pèlerins ont également ravagé les cultures du pays.

« Les gens n’achètent plus beaucoup de nos produits », a déclaré Azizi, qui exploite un peu plus d’un hectare de terres louées.

« Avant, je vendais sept kilos de tomates pour 200 afghanis (2 $), mais maintenant je ne vends que cela pour 80 afghanis. »

Il avait l’habitude de tirer un revenu des cultures céréalières, a-t-il dit, mais plus maintenant.

Le fermier ajouta :

J’ai maintenant juste de quoi manger, je ne peux pas mettre d’argent de côté.

Il garde toujours l’espoir d’envoyer ses enfants à l’université pour recevoir l’éducation qu’il n’a jamais eue.

Le combattant Talib devenu policier

Pour Lal Muhammad, 23 ans, le retour des talibans au pouvoir a apporté plus de stabilité économique.

Il a rejoint le groupe il y a quatre ans lorsque l’adhésion signifiait être un combattant rebelle régulièrement loin de chez lui.

Aujourd’hui, il est officier de police dans la deuxième plus grande ville du pays, Kandahar, et gagne un salaire d’environ 12 000 afghanis (142 dollars) par mois – « assez » pour sa famille.

Des étudiantes universitaires afghanes s’arrêtent devant le personnel de sécurité taliban à côté d’une université à Kaboul. Les dirigeants talibans d’Afghanistan ont interdit l’éducation universitaire pour les femmes dans tout le pays, provoquant la condamnation des États-Unis et de l’ONU pour une autre atteinte aux droits humains. AFP Wakil Kohsar/AFP

Il est heureux d’avoir un salaire régulier, mais dit qu’il « ne rêvait pas d’avoir des voitures ou de gagner de l’argent ».

« Mon rêve était d’étudier et de servir dans le gouvernement de l’Emirat islamique. Je m’y tiendrai jusqu’à la fin », a déclaré Muhammad, utilisant le nom des autorités talibanes pour désigner le gouvernement.

« Dieu merci, ils sont de retour. »

Le mouvement taliban, né à Kandahar dans le sud de l’Afghanistan, a contrôlé le pays de 1996 à 2001.

« Nous sommes très heureux. Nous n’avons aucun problème, il n’y a ni guerre ni combat », a-t-il déclaré.

« Nous servons l’Emirat et notre peuple. »

L’ex-étudiant en médecine à la recherche d’un nouvel avenir

Hamasah Bawar a un jour envisagé son avenir en Afghanistan dans le domaine médical.

Des vendeurs afghans vendent des amandes le long d’une rue du quartier de Shahr-e-Naw à Kaboul. AFP Wakil Kohsar/AFP

Depuis que les talibans ont pris le pouvoir et interdit aux femmes d’accéder aux universités, elle ne voit plus d’espoir qu’en dehors du pays.

« La fermeture des universités a été dévastatrice, non seulement pour moi mais pour tous mes camarades de classe. Nous sommes brisés et c’est la pire chose que nous aurions pu imaginer nous arriver, mais c’est arrivé », a déclaré le résident de Mazar-e, âgé de 20 ans. -Sharif dans le nord de l’Afghanistan.

« Si une fille est scolarisée, toute sa famille sera scolarisée, si une famille est scolarisée, toute la société sera scolarisée… Si nous ne sommes pas scolarisés, toute une génération restera analphabète », a déclaré la jeune femme, qui avait a décroché un stage dans une clinique rapidement fermée sous le gouvernement taliban.

« Parce que je veux un avenir meilleur, pour mes études, je n’ai d’autre choix que de quitter l’Afghanistan. »

Bawar a déclaré qu’il y avait « une grande différence » entre le précédent gouvernement soutenu par les États-Unis et celui des talibans, qui n’a pas été reconnu par la communauté internationale.

« Avant, il y avait beaucoup de liberté, aujourd’hui nous ne pouvons même plus aller à la Mosquée Bleue (un sanctuaire célèbre entouré de jardins) pour nous amuser… La plupart des activités sont désormais interdites aux filles et aux femmes. »

La mère de Bawar est enseignante dans une école primaire, le niveau auquel s’arrête désormais l’éducation des filles.

« Ce n’est pas seulement ce que je veux, toutes les filles et les femmes d’Afghanistan veulent retrouver leur liberté. »