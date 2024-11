Caractériser le long COVID chez les enfants

Grâce à des recherches publiées dans Pédiatrieles enquêteurs décrivent les caractéristiques communes du long COVID, qui affecterait environ 10 à 20 % des enfants et des jeunes adultes.

Dans cette revue, longue COVID a été décrit comme symptômescomme des étourdissements, une accélération du rythme cardiaque ou une sensation de fatigue, qui ont persisté ou se sont développés au moins quatre semaines après un infection par corona virus. Les symptômes peuvent varier et affecter un ou plusieurs organes et systèmes, notamment le cœur, le cerveau et les poumons. Le COVID long était plus susceptible de survenir après une infection grave ou une infection accompagnée de symptômes, tels que toux, maux de tête ou perte du goût ou de l’odorat, mais pouvait survenir après une infection asymptomatique. Les enfants pourraient également développer de nouvelles affections, telles que le diabète, l’encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique (EM/CFS) ou le syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants (MIS-C), après une infection.

La revue, qui a évalué les plus grandes études à ce jour, a été soutenue par le Initiative NIH RÉCUPÉRER. NHLBI codirige cette initiative avec l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux.