Cara Kilbey de Towie s’est précipitée à l’hôpital pour la deuxième fois après une opération d’urgence pour une grossesse extra-utérine interrompue

TOWIE’S CARA Kilbey a révélé qu’elle avait été transportée d’urgence à l’hôpital pour une opération d’urgence après avoir subi une grossesse extra-utérine interrompue le mois dernier.

La star de 33 ans a partagé la nouvelle aujourd’hui après avoir été hospitalisée pour la deuxième fois.

La mère de deux enfants a publié une photo de son lit d’hôpital dans son histoire Instagram, où elle s’est ouverte sur les deux urgences médicales.

Elle a écrit: «Je suis restée silencieuse sur Instagram récemment…

«Le mois dernier, j’ai découvert que j’avais eu une grossesse extra-utérine qui s’était rompue et avait provoqué une hémorragie interne, alors j’ai été transportée au théâtre pour une opération d’urgence.

« Maintenant je suis de retour, mais cette fois avec des calculs rénaux. »

Cara a poursuivi en plaisantant joyeusement: «Je pense que je suis en retard de vacances.»

Une grossesse extra-utérine survient lorsqu’un ovule fécondé se fixe au corps à l’extérieur de l’utérus, généralement sur les trompes de Fallope.

Au fur et à mesure que l’embryon grandit, il peut provoquer l’éclatement du tube, ce qui peut mettre la vie en danger en raison d’une hémorragie interne.

Cara est devenue célèbre dans la troisième série de The Only Way Is Essex en septembre 2011, en étant présentée à la série par l’intermédiaire de son ami Billi Mucklow.

Elle a quitté la série télé-réalité en octobre 2012 et a accueilli son premier enfant, Penelope Blu, en 2016.

Cara a accueilli son fils Hunter en 2017, la star partageant ses deux enfants avec le prisonnier Daniel Harris – qui a été reconnu coupable de possession de biens criminels la même année.

Il a été condamné à deux ans de prison mais libéré en février 2017 après avoir purgé près d’un an de détention provisoire dans la prison de Wandsworth.

On pense que le couple, qui a commencé à sortir ensemble en 2014, est toujours ensemble – Cara partageant occasionnellement des photos de Daniel avec leurs enfants sur sa page Instagram.