Cara Delevingne parle du comportement “étrange” de l’étalon de Megan Thee

Les gens ont trouvé très “étrange” que Cara Delevingne soit la plus un de Megan Thee Stallion aux Billboard Music Awards de 2022, mais c’était simplement une amie aidant une autre amie et nous sommes totalement là pour ça !

La mannequin devenue actrice a assisté au spectacle des Billboard Music Awards de cette année en tant qu’invitée de Megan Thee Stallion et a pu être vue en arrière-plan de plusieurs images désormais virales qui semblent un peu déplacées. Cara a récemment été invitée à l’émission The Tonight Show avec Jimmy Fallon et a raconté l’histoire de sa soirée en tant que plus un de Meg au BBMA.

En termes simples, Cara était votre fille à la maison moyenne faisant du battage médiatique et soutenant son amie lors d’une soirée très importante et importante. Tout a commencé lorsque Cara était à Las Vegas, Nevada, et que Meg lui a demandé de la rejoindre lors de la remise des prix.

“Je voulais vraiment la voir jouer et elle m’a demandé de l’accompagner”, a-t-elle déclaré. “Je ne savais pas que j’allais aller m’asseoir ou faire quoi que ce soit, je pensais que j’allais juste venir la regarder jouer. Je suis entrée et j’avais une place au premier rang, et je me suis dit : « Je ne suis pas censée être ici » », a-t-elle poursuivi.

Cependant, les sièges au premier rang ne sont pas devenus viraux, ce sont les photos du tapis rouge de Tina Snow avec Cara en arrière-plan qui ont attiré l’attention des fans.

On pouvait voir Cara se tenir sur le côté en train d’aider Htown Hottie avec sa robe et d’admirer son amie à une courte distance.

«Je l’aidais et je le faisais, et je disais: ‘Ouais fille!’ Je l’ai mise en avant, étant une femme hype », a ajouté le mannequin devenu actrice. “Alors je me tenais derrière elle, et puis elle essayait de – vous savez, le truc avec la mode, vous essayez de filmer votre propre truc – et elle ne pouvait pas vraiment [do it]», se référant au moment où les gens créent du mouvement sur les photos en retournant le train ou le tissu traînant de la tenue.

Cara a également poursuivi en disant qu’elle avait aidé Megan à lire des lignes pour elle sur scène et qu’elle s’était même arrêtée pour prendre des photos d’autres stars depuis sa position privilégiée sur le sol.

“Elle avait un discours qu’elle allait faire parce qu’elle gagnait un prix, alors je l’aidais à diriger ses lignes”, a-t-elle déclaré. À l’intérieur du monde, voir Cara comme une amie fière et solidaire, ils ont trouvé cela apparemment étrange et nous ne savons pas pourquoi! Nous savons tous ce que cela fait de recevoir un soutien et un amour authentiques de votre copine et à quel point c’est important pour les grandes occasions.

“Je vivais ma meilleure vie, mais les gens trouvaient ça un peu bizarre. Les gens me trouvent un peu bizarre, mais c’est moi. Pas de honte », a-t-elle déclaré à propos de l’événement.

Les gens ont-ils trouvé étrange qu’une mannequin/actrice blanche à succès assiste une rappeuse noire ? Était-ce étrange que les deux soient en fait amis? Était-ce étrange que Cara soit fascinée par la magie et la beauté de la fille noire de son amie ? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais nous apprécions que Cara tienne le coup pour la Hot Girl Meg et s’assure que notre fille était bonne lors de son grand jour !