Cara Delevingne fait le point sur son parcours de sobriété

Cara Delevingne vient de dévoiler les détails récents de son parcours de sobriété !

Après que le mannequin emblématique de 32 ans ait recréé un moment populaire du début des années 2000, où elle posait avec du champagne, elle a révélé sur Instagram qu’elle était toujours sobre, malgré les photos disant le contraire.

Delevingne, qui a également assisté à une fête d’Halloween dans le rôle de Christina Bale de Psycho américaina également été rejoint par Méchantes filles star, Renee Rapp, pour les photos.

On peut voir les deux incarner les personnages de Cameron Diaz et Drew Barrymore lorsqu’ils ont assisté à la première à New York de Charlie’s Angels : À plein régime en 2003, tenant du champagne à la main.

En référence au parcours de sobriété de Delevingne qui a débuté en 2022, un fan s’est interrogé sur le statut de son parcours puisque le mannequin a posé avec du champagne à la main.

«Je pensais que vous travailliez sur votre sobriété», avait demandé un adepte dans la section commentaires.

Elle a simplement répondu : « Je suis toujours sobre. »

Dans la légende du téléchargement Instagram, Delevingne a écrit : « J’adore Halloween gay ! Comment ça, vous êtes Drew Barrymore et Cameron Diaz en route pour la première de Charlie’s Angels à plein régime en 2003. #stillsober.