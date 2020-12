La gagnante de Love Island, Cara De La Hoyde, a parlé de la vie conjugale et de la maternité avec son mari Nathan Massey et a déclaré que le fait d’être de fiers parents de deux enfants les a laissés trop fatigués pour être intimes.

La star de la télévision de 30 ans a remporté Love Island avec Nathan, 31 ans, en 2016 lors de la deuxième saison de l’émission de télé-réalité.

Et le couple a été l’une des réussites de la série ITV après s’être marié en 2019, a accueilli leur fils, Freddie, en 2017, et leur fille Delilah en juillet de cette année.

Être honnête à propos de sa relation avec Nathan – qui travaille comme tailleur de pierre – Cara a déclaré que le monde trépidant de la parentalité les avait empêchés de passer autant de temps ensemble qu’eux-mêmes.







S’adressant au magazine Fabulous, Cara a expliqué: «Nous ne dormons même pas dans le même lit parce que Delilah est dans notre chambre avec moi. Nathan dort dans la chambre de Fred pour ne pas se réveiller et être un zombie au travail le lendemain.

Elle a ajouté: «Je ne me souviens pas de la dernière fois que nous étions seuls. Ma libido a disparu de toute façon – je suis trop fatiguée.

La fille de télé-réalité s’est également ouverte sur les changements que son corps a traversés depuis l’accueil de ses deux bébés.







Elle a expliqué: «Je n’aurai jamais le ventre totalement plat, je vais toujours avoir une petite poche et la peau va être un peu affaissée. Mes fesses ne seront jamais aussi dérangées.

«Mes seins ne seront probablement jamais aussi« parfaits », mais ça me va. Nathan me trouve toujours sexy.

Pendant ce temps, Cara a révélé qu’elle avait renoué avec ses camarades de la saison 2 de Love Island Olivia et Alex Bowen – qui étaient finalistes de l’émission et se sont mariés en 2018.







Cara devait être l’une des demoiselles d’honneur d’Olivia, mais a été limogée de son poste et n’a pas assisté à la cérémonie.

Cependant, Cara dit qu’elle a renoué avec son amie pendant le verrouillage.

Elle a révélé: «Lorsque le verrouillage a commencé, nous avons repris contact. Nous étions de si bons amis avant et maintenant nous parlons de nouveau tout le temps et Alex et Nathan discutent à nouveau aussi. Il ne sert à rien de tomber sur des choses stupides.