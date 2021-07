La star de LOVE Island, Cara De La Hoyde, a fondu en larmes aujourd’hui en disant qu’elle « ne peut pas faire face » à son bébé Delilah.

La star, qui a donné naissance à sa première fille avec la co-star de la villa Nathan Massey l’année dernière, a pleuré dans une vidéo Instagram émouvante.

2 L’ancienne star de Love Island, Cara De La Hoyde, a déclaré qu’elle avait du mal

Elle a dit à ses fans: « Alors j’ai vraiment besoin d’aide – je viens d’appeler Nathan en pleurant, je ne sais pas quoi faire. »

La star, qui est également maman de Freddie, deux ans, a déclaré qu’elle ne pouvait plus faire face parce qu’elle avait pleuré sans arrêt pendant 45 minutes.

Cara a ajouté: « Delilah est un travail tellement dur. Je sais que tous ceux à qui nous avons parlé ont dit que c’était des bébés enfermés mais Fred n’était pas comme ça.

« Je ne sais pas comment faire face à elle. Vous ne pouvez pas sortir de la pièce, vous ne pouvez pas la poser. Elle est dans son parc maintenant, elle est en sécurité. Ne me jugez pas.

« Les gens disent: » Vous devez les quitter « – mais honnêtement, elle pleurera pendant environ 45 minutes sans arrêt et se mettra dans un état où elle ne pourra plus respirer

Je ne sais pas comment faire avec elle. Tu ne peux pas sortir de la pièce, tu ne peux pas la lâcher Cara De La Hoyde

« C’est vraiment épuisant. J’ai une maison à gérer, j’ai des engagements professionnels. Littéralement, je ne peux rien faire. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où nous allons aider.

Elle a supplié les fans: « Si quelqu’un a des conseils, faites-le nous savoir. Ne dites pas de la laisser pleurer parce que cela ne fonctionne pas. Honnêtement. L’enfant ne cède pas. »

Cara a déclaré l’année dernière qu’elle s’était transformée depuis qu’elle avait quitté son look Love Island et qu’elle était devenue maman.

Quatre ans plus tard, la fille d’Essex a abandonné les faux cils, le maquillage impeccable et les tenues soigneusement choisies et est pleinement immergée dans la vie de maman occupée de deux enfants.

Elle a déclaré: « Avant Love Island, j’étais danseuse, donc mon corps était ma marchandise. Cela me gagnait de l’argent. Travaillant dans des clubs six soirs par semaine, je n’avais pas besoin d’aller au gymnase.

« Une fois que vous avez des enfants, vous devez vous détendre car votre corps va changer.

Mais ça a fait quelque chose d’incroyable. Même mes réseaux sociaux sont différents. Avant d’avoir des enfants, je n’avais jamais mis les photos que je fais maintenant.