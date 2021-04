Cela fait un moment que la rumeur circule, mais le Spotify Car Thing est enfin officiel. Cependant, vous serez très chanceux d’en mettre la main sur un.

Spotify décrit l’appareil comme un « lecteur intelligent pour votre voiture » dans le but de faciliter l’obtention de votre musique, de vos actualités et de vos podcasts lorsque vous êtes à l’école, que vous faites la navette ou que vous faites un énorme voyage sur la route.

Comment obtenir une chose de voiture Spotify

Bien que Spotify ait officiellement annoncé Car Thing, il s’agit d’un lancement très limité, vous ne pouvez donc pas en commander un en ligne et attendre qu’il arrive.

Pour l’instant, le programme est un «lancement de produit limité», de sorte que seuls les utilisateurs aux États-Unis ont une chance d’en obtenir un.

En effet, il s’agit d’un projet sur invitation uniquement pour les titulaires de compte Spotify Premium. Le Car Thing lui-même sera gratuit (hors frais de port) mais vous devrez être sélectionné pour en obtenir un. C’est également un par abonné éligible.

Qu’est-ce que Spotify Car Thing?

Désormais un appareil beaucoup plus complet par rapport à la version originale, le Car Thing est en fait un petit écran avec une molette de commande conçue pour être conservée en permanence dans votre voiture – presque quel que soit le modèle ou l’âge.

Si vous pouvez déjà utiliser votre téléphone pour écouter de la musique dans votre voiture – via USB, auxiliaire ou Bluetooth -, vous pouvez utiliser Spotify Car Thing. Il est également compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Il est livré avec trois supports différents – CD, tableau de bord et évent – vous aidant à le mettre dans une position utile dans votre véhicule.

«Nous avons développé Car Thing parce que nous avons vu un besoin de nos utilisateurs, dont beaucoup manquaient d’une expérience d’écoute embarquée transparente et personnalisée.» dit la firme.

Spotify dit que cela rend votre musique ou tout autre contenu plus rapide, puis à la fois plus facile et plus sûr une fois que vous êtes sur la route pour changer ce qui est en cours de lecture.

En plus du cadran et des boutons physiques, le Car Thing dispose également d’un écran tactile et peut également être contrôlé avec votre voix. La molette et les boutons peuvent être utilisés pour parcourir, sélectionner, lire, mettre en pause et découvrir et l’utilisation de l’écran est similaire, affichant ce qui est en cours de lecture, votre bibliothèque et les résultats de la recherche.

Quatre microphones signifient que vous pouvez dire « Hey Spotify » pour lui demander quoi jouer, en gardant les mains sur le volant et quatre boutons prédéfinis vous permettent d’accéder rapidement à vos podcasts ou listes de lecture préférés.

Il n’est pas conçu pour rivaliser avec les systèmes d’infodivertissement embarqués existants, Spotify affirmant que c’est une étape dans sa stratégie d’ubiquité plus large visant à créer «une expérience audio vraiment sans friction pour nos utilisateurs, où qu’ils soient et comme ils choisissent d’écouter».