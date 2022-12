Capturez toute l’action avec ce pack GoPro Hero 9 Black à 200 $

Peu importe si vous faites du ski, du surf ou du parachutisme, si vous voulez une caméra capable de capturer toute l’action, alors vous voudrez opter pour une GoPro. Ces caméras d’action robustes et compactes sont parmi les meilleures du marché, et vous avez actuellement la possibilité d’en acheter une – plus un abonnement GoPro d’un an et une batterie Enduro – à un prix très avantageux. Lorsque vous regroupez le GoPro Hero 9 Noir avec un abonnement d’un an, vous économiserez automatiquement 200 $, ce qui réduira le prix de moitié. Et lorsque vous utilisez le code promo ENDURO dans votre panier, vous recevrez également une batterie rechargeable Enduro gratuite de 25 $. Cette offre n’est disponible que jusqu’au 15 décembre, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

La Héros 11 Noir est la dernière caméra de la gamme phare de GoPro, ce qui signifie que cette Hero 9 Black a maintenant deux générations. Mais cet ancien modèle est encore plus qu’assez de caméra pour les besoins de la plupart des gens, et à ce prix, c’est l’une des caméras d’action les plus économiques que vous trouverez en ce moment. Il offre une superbe capture vidéo 5K et des photos fixes 20MP, ainsi qu’un objectif amovible et des tonnes de mods différents (vendus séparément) afin que vous puissiez l’optimiser selon vos besoins. Il est également équipé d’un écran LCD avant et arrière pour que vous ayez toujours une vue claire de ce que vous photographiez. De plus, la stabilisation intégrée et le nivellement de l’horizon maintiennent l’action dans le cadre, et vous pouvez ralentir le métrage jusqu’à 8x pour ne pas manquer un seul instant.

Et un abonnement GoPro peut vous aider à tirer le meilleur parti de votre nouvelle caméra. Il vous donne accès à un stockage cloud illimité et télécharge automatiquement vos photos et vidéos afin que vous ayez toujours une sauvegarde. Et vous bénéficiez d’une utilisation illimitée de l’application compagnon de GoPro, Quik, qui vous permet d’éditer, de gérer et de partager vos photos à la volée. Et avec la batterie Enduro gratuite, vous pouvez toujours avoir une batterie de rechange chargée et prête à partir pour ne rien manquer de l’action.

