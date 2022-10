Capturez toute l’action avec 100 $ de réduction sur ce pack GoPro Hero 10

Avec leurs conceptions robustes et leurs spécifications impressionnantes, il n’est pas étonnant que les caméras GoPro fassent partie de nos pièces préférées. équipement d’aventure high-tech sur le marché. Bien que nous aimions ces caméras d’aventure compactes, leur plus gros inconvénient a toujours été leur prix substantiel.

Mais grâce à la sortie du nouveau GoPro Hero 11 Noir, nous commençons à voir de belles remises sur les anciens modèles. En ce moment sur Amazon, vous pouvez vous procurer un Hero 10 de la génération précédente, ainsi qu’un ensemble de tous les accessoires nécessaires, pour seulement 400 $, ce qui vous permet d’économiser 100 $ par rapport au prix habituel.

Il n’y a pas d’expiration définie pour cette remise, mais nous prévoyons que les offres vont et viennent assez rapidement car nous ne sommes qu’à quelques jours de Vente d’accès anticipé d’Amazon. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous espérez saisir ce lot en vente.

La GoPro Hero 10 peut être vieux d’une génération, mais possède toujours des spécifications assez impressionnantes qui seront plus que suffisantes pour à peu près tout le monde, sauf les aventuriers professionnels les plus hardcore.

Il est capable de capturer de superbes vidéos 5,3K à 60 images par seconde, et vous pouvez saisir des images fixes de 15,8 MP directement à partir de la vidéo. Il dispose même de fonctionnalités de ralenti intégrées qui peuvent ralentir vos vidéos jusqu’à huit fois tout en conservant une résolution impressionnante de 2,7K. Et grâce à la technologie de stabilisation vidéo HyperSmooth 4.0 de GoPro et aux capacités de mise à niveau de l’horizon, le Hero 10 vous assure d’obtenir toujours des images nettes de toute l’action.

Bien sûr, il est également incroyablement durable et totalement étanche jusqu’à 33 pieds. Le lot est livré avec un support adhésif, un clip pivotant magnétique, un étui de transport, une batterie supplémentaire et une poignée “Shorty” qui peut être étendue pour les selfies ou utilisée comme trépied.

À 400 $, ce pack est au même prix que le Hero 10 seul, vous obtenez donc essentiellement tous les accessoires gratuitement.