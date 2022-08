Capturez tout avec ce drone débutant à prix réduit – seulement 85 $ en ce moment

Prêt à entrer dans le monde du pilotage de drone ? Les drones sont déjà un outil populaire parmi les passionnés de technologie et les créateurs de contenu, mais à mesure que de plus en plus de personnes s’intéressent aux drones, la concurrence augmente et les prix baissent. Si vous êtes nouveau sur les drones ou si vous cherchez une option moins chère, Amazon a déjà réduit le à 100 $, ce qui est un excellent prix pour ce modèle idéal pour les débutants. Mais vous pouvez économiser encore plus. Entrez simplement le code promotionnel 15OFF440GJ à la caisse et le prix du drone HS440 tombera à 85 $. C’est une économie de 35 $ par rapport à l’achat de ce modèle au prix courant.

Équipé d’une caméra HD 1080p réglable, vous pouvez personnaliser votre prise de vue jusqu’à 90 degrés de haut en bas via l’application ou la télécommande afin que vous puissiez capturer une image claire des choses qui comptent le plus à chaque fois. Et l’objectif grand angle de 140 degrés enregistre de superbes paysages aériens avec une transmission FPV qui fonctionne jusqu’à 263 pieds. Le drone comprend également deux batteries qui, ensemble, peuvent fournir jusqu’à 40 minutes de temps de vol. Les autres fonctionnalités incluent le contrôle vocal, le contrôle de la gravité, les selfies gestuels pour diriger la mise au point de la caméra, le maintien de l’altitude, les trajectoires de vol personnalisées prédéfinies et une option d’arrêt d’urgence. De plus, le drone est pliable et est livré avec un étui de transport, ce qui le rend facile à ranger lorsqu’il n’est pas utilisé et ultra-portable lorsque vous voyagez.