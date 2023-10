Capturer Yosemite : une plongée approfondie avec les caméras iPhone 15 Pro Max et 13 Pro Max

La semaine dernière, j’ai emmené le nouvel iPhone 15 Pro Max d’Apple dans une aventure épique dans le parc national de Yosemite en Californie.

En tant que photographe professionnel, je prends des dizaines de milliers de photos chaque année. Une grande partie de mon travail est réalisée dans mon studio photo de San Francisco, mais je passe également beaucoup de temps à photographier sur place. J’utilise toujours un reflex numérique, mais mon iPhone 13 Pro n’est jamais loin de moi.

Comme la plupart des gens de nos jours, je ne mets pas à jour mon téléphone tous les ans, ni même tous les deux ans. Les téléphones ont atteint un point où ils sont capables d’effectuer les tâches quotidiennes pendant trois ou quatre ans. Et la plupart des caméras de téléphone suffisent pour capturer des moments spéciaux du quotidien et les publier sur les réseaux sociaux ou les partager avec des amis.

Coucher de soleil à Taft Point dans le parc national de Yosemite, filmé avec le téléobjectif de l’iPhone 15 Pro Max, non édité. James Martin/CNET

Mais peut-être que, comme moi, vous avez envie de quelque chose de brillant et de nouveau comme l’iPhone 15 Pro Max. Je voulais savoir comment mon iPhone 13 Pro de 2 ans et son zoom optique 3x se comporteraient face au 15 Pro Max et son nouveau zoom optique 5x. Et quel meilleur endroit pour les emmener que dans une aventure épique à Yosemite, l’un des joyaux du réseau des parcs nationaux américains et une destination emblématique pour les amateurs de plein air.

Yosemite est absolument extrêmement impressionnant.

Images inédites de l’iPhone 13 Pro Max, à gauche, et de l’iPhone 15 Pro Max, à droite. Remarquez l’exposition mesurablement améliorée sur l’image 15 Pro Max, ainsi que des couleurs plus riches et des détails plus fins. James Martin/CNET

L’appareil photo principal reste le meilleur appareil photo

L’appareil photo principal de l’iPhone 15 Pro Max, avec son objectif grand angle, est l’appareil photo le plus important du téléphone. Il dispose d’un nouveau capteur plus grand de 48 mégapixels qui n’a eu aucun problème à être mon cheval de bataille quotidien pendant une semaine.

J’ai pris cela à 7h35 avec le 15 Pro Max en regardant le soleil se lever à Tunnel View dans le parc national de Yosemite. James Martin/CNET

Le capteur plus grand signifie que l’appareil photo peut désormais capturer plus de lumière et restituer les couleurs avec plus de précision. Et les améliorations sont visibles. Non seulement les photos paraissent plus riches sous une lumière vive, mais également dans des scénarios de faible luminosité.

Dans les images ci-dessous, prises au lever du soleil à Tunnel View dans le parc national de Yosemite, remarquez à quel point la photo du 15 Pro Max a une meilleure fidélité, couleur et contraste dans les feuilles du premier plan. Comparez cela à la netteté prononcée des bords des sommets des montagnes dans l’image 13 Pro.

L’appareil photo du 15 Pro Max capture d’excellents détails sous une lumière vive, y compris plus de texture, comme dans les paysages rocheux, plus de détails dans les arbres et des couleurs plus fines.

Images inédites de l’iPhone 13 Pro Max, à gauche, et de l’iPhone 15 Pro Max, à droite. Remarquez l’amélioration de la fidélité, de la couleur et du contraste des feuilles du premier plan. James Martin/CNET

Une nouvelle fonctionnalité 15 Pro Max visant à satisfaire les démangeaisons créatives d’un passionné d’appareil photo utilise le plus grand capteur principal combiné à la puce A17 Pro pour transformer l’objectif grand angle équivalent 24 mm en essentiellement quatre lentilles. Vous pouvez basculer l’appareil photo principal entre 1x, 1,2x, 1,5x et 2x, l’équivalent d’un objectif principal de 24 mm, 28 mm, 35 mm et 50 mm – quatre des longueurs d’objectif principal les plus populaires. En réalité, le 15 Pro Max recadre le capteur et utilise un traitement intelligent pour corriger la distorsion de l’objectif.

En utilisation, c’est bien d’avoir ces options de culture, mais pour la plupart des gens, elles n’auront probablement que peu d’intérêt.

Les grimpeurs se rassemblent autour du célèbre rocher Midnight Lightning. Prise de vue avec l’appareil photo principal de l’iPhone 15 Pro Max. James Martin/CNET

Je trouve la vue 1x native du 15 Pro Max un peu large et j’apprécie de pouvoir la modifier par défaut avec un grossissement de 1,5x. Je suis allé dans Paramètrestapé sur Camérapuis sur Caméra principale et changé l’objectif par défaut en un look 35 mm. Désormais, chaque fois que j’ouvre l’appareil photo, c’est à 1,5x et je peux simplement me concentrer sur le cadrage et la prise de photo au lieu de zoomer.

Un autre changement astucieux que je recommande fortement consiste à personnaliser le bouton d’action afin qu’il ouvre l’appareil photo lorsque vous appuyez longuement dessus. Le bouton Action remplace le commutateur permettant de désactiver/mettre en sourdine votre téléphone qui se trouvait sur chaque iPhone depuis l’original. Vous pouvez programmer le bouton Action pour déclencher une poignée de fonctionnalités ou de raccourcis en accédant à Paramètres application et en appuyant sur Action bouton. Une fois que vous ouvrez l’appareil photo, le bouton d’action peut également servir de bouton d’obturation physique pour l’appareil photo.

Hibiki a réussi à escalader le rocher incroyablement difficile Midnight Lightning, l’un des défis d’escalade les plus célèbres au monde. James Martin/CNET

La plage dynamique et les détails sont nettement meilleurs sur les photos que j’ai prises avec l’appareil photo principal 15 Pro Max dans presque toutes les conditions d’éclairage.

Il y a moins de hautes lumières et des noirs plus beaux et plus noirs avec moins de bruit. En particulier, il y a plus de gamme tonale et de détails dans les blancs. J’ai remarqué cela particulièrement en ce qui concerne la façon dont le 15 Pro Max capturait la lumière directe du soleil sur les grimpeurs ou dans les détails de l’ombre des formations rocheuses.

Dans l’ensemble, l’appareil photo principal du 15 Pro Max est tout simplement bien meilleur et cohérent au niveau des expositions que celui du 13 Pro.

Le téléobjectif 5x de l’iPhone 15 Pro Max

Grimpeurs à Swan Slab dans la vallée de Yosemite. Les couleurs sont riches mais naturelles. Les textures de la roche sont finement rendues. James Martin/CNET

L’iPhone 15 Pro Max dispose d’un téléobjectif 5x avec une ouverture f/2,8 et une distance focale équivalente de 120 mm.

La caméra 3x du 13 Pro, introduite en 2021, représentait une énorme avancée par rapport aux modèles précédents et donne toujours aux images zoomées une sensation cinématographique grâce à la compression de profondeur de l’objectif. Le téléobjectif plus long du 15 Pro Max, combiné à un capteur plus grand, accentue encore davantage ces qualités cinématographiques, ce qui donne des images avec une riche gamme de couleurs et une gamme de tons plus large.

Tout cela se traduit par une énorme amélioration de la capture de la lumière et une amélioration notable de la qualité de l’image pour l’objectif zoom de l’iPhone.

Zoom sur les chutes Bridalveil. iPhone 13 Pro Max, à gauche, iPhone 15 Pro Max, à droite. Comparez les détails améliorés et la plage dynamique évidentes dans les reflets de l’eau avec l’iPhone 15 Pro Max, ainsi que le rendu des couleurs plus chaud et plus réaliste. James Martin/CNET

J’ai trouvé que le téléobjectif du 15 Pro Max donne de meilleures photos de sujets plus éloignés comme les montagnes, la faune et la scène lors d’un concert en direct.

Pouvez-vous repérer le grimpeur sur El Capitan ? Prise de vue sur iPhone 13 Pro Max à 136 mm, à gauche, iPhone 15 Pro Max à 120 mm, à droite. Vous pouvez voir les améliorations de l’exposition, de la plage et des couleurs naturelles sur l’image de l’iPhone 15 Pro Max. James Martin/CNET

Une combinaison de stabilisation optique et de déplacement du capteur 3D rend l’expérience de mise à niveau télé du 15 Pro Max plus facile à utiliser en stabilisant la capture d’image. Un objectif plus long signifie généralement qu’il y a plus de risques d’images floues en raison du tremblement de la main. L’utilisation d’une focale aussi longue amplifie chaque petit mouvement de l’appareil photo.

J’ai découvert que le système de stabilisation d’image optique par déplacement du capteur 3D fait des merveilles pour photographier des sujets éloignés et minimiser le bougé de l’appareil photo.

L’image ci-dessous a été prise avec le zoom 5x sur l’iPhone 15 Pro Max, regardant la vallée de Yosemite depuis Tunnel View. C’est une image téléobjectif incroyablement nette.

Une image inédite prise avec le téléobjectif du 15 Pro Max, regardant la vallée de Yosemite depuis Tunnel View. James Martin/CNET

Pour référence, l’image ci-dessous a été prise sur le 15 Pro Max depuis le même endroit à l’aide de l’objectif ultra large. Je suis à environ huit kilomètres de ce creux en forme de V au bout de la vallée.

Une vue inédite de 7h39 de la vallée de Yosemite depuis le point d’observation Tunnel View, prise avec l’iPhone 15 Pro Max avec l’objectif ultra large. James Martin/CNET

L’iPhone souffre toujours de lens flare

Les reflets d’objectif, ainsi que le point vert qui semble être sur toutes les images d’iPhone prises en plein soleil, continuent de poser problème sur l’iPhone 15 Pro Max malgré les nouveaux revêtements d’objectif.

Apple affirme que l’objectif principal de l’appareil photo a été traité anti-éblouissant, mais je n’ai remarqué aucune amélioration. Dans certains cas, les images présentent des reflets d’objectif encore plus importants que les photos des modèles d’iPhone précédents.

Remarquez l’effet de halo répété entourant le soleil sur les images ci-dessous prises à Lower Yosemite Falls.

Le soleil qui pointe au-dessus de Dewey Point provoque des reflets sur le 15 Pro Max et le fameux « point vert » de l’iPhone sur cette photo inédite de l’appareil photo principal. James Martin/CNET

Découvrez le point de lumière parasite emblématique de l’iPhone sur cette image non éditée du téléobjectif de l’iPhone 15 Pro Max. James Martin/CNET

Lumière parasite sur l’iPhone 13 Pro Max, à gauche, par rapport à l’iPhone 15 Pro Max, à droite, lors d’une prise de vue en plein soleil avec l’objectif ultra large. James Martin/CNET

Le 15 Pro Max et le Smart HDR 5

Lower Yosemite Falls, filmé avec l’appareil photo principal de l’iPhone 15 Pro Max, non édité. Remarquez l’exposition au rendu naturel, le ciel lisse, les détails des blancs de la cascade et les riches détails noirs des rochers. James Martin/CNET

La nouvelle puce A17 Pro du 15 Pro Max apporte une plus grande puissance de calcul (Apple l’appelle Smart HDR 5), qui offre des images plus naturelles par rapport au 13 Pro, en particulier dans les scènes très lumineuses et très sombres. Il existe une gestion des couleurs nettement meilleure et plus subtile avec une approche moins lourde qui équilibre entre l’éclaircissement des ombres et l’assombrissement des reflets.

Vous pouvez voir clairement la lumière plus chaude et plus naturelle dans la photo 15 Pro Max ci-dessous, repoussant le rendu typique de la lumière bleue qui est courant dans les images HDR surtraitées. Dans le même temps, la mise en œuvre d’Apple n’a pas trop influencé la direction opposée et s’abstient de sursaturer les couleurs orange qui gênent fréquemment les corrections numériques sur les téléphones.

Images inédites de l’iPhone 13 Pro Max, à gauche, de l’iPhone 15 Pro Max, à droite. James Martin/CNET

Venant d’un iPhone 13 Pro Max, j’ai remarqué que les corrections d’arrière-plan lors du traitement informatique sur le 15 Pro Max ont tendance à donner des images plus discrètes et équilibrées. Apple semble avoir renoncé à sa quête grandiloquente consistant à nous pousser la photographie informatique directement dans nos visages, comme avec le 13 Pro, et à affiner le pipeline d’images du 15 Pro Max pour tendre vers un reflet plus réaliste de votre sujet.

C’est un changement bienvenu.

Le 15 Pro Max brille en mode nuit



Un autoportrait inédit pris avec l’iPhone 15 Pro Max, pris sur un trépied une heure après le coucher du soleil à l’aide du retardateur au sommet du Sentinel Dome dans le parc national de Yosemite, au clair de lune. James Martin/CNET

Les photos en mode nuit du 15 Pro Max ressemblent à celles de mon 13 Pro Max, mais il y a des améliorations mineures dans l’exposition qui se traduisent par des images avec une meilleure plage tonale. Le capteur principal de l’appareil photo du 15 Pro Max capture des photos avec moins de bruit dans les noirs et une meilleure exposition globale par rapport au 13 Pro Max.

Les couleurs des images du mode nuit 15 Pro Max semblent plus précises, plus réalistes et ont une plage dynamique plus large. Remarquez les détails sur la photo ci-dessous d’El Capitan et du Dawn Wall. Le 15 Pro Max capture même les détails des phares des voitures qui serpentent à travers la route au fond de la vallée.

Vue vers le bas dans la vallée de Yosemite en direction d’El Capitan au centre, depuis le sommet du Sentinel Dome la nuit, inédit. Prise de vue avec l’appareil photo principal de l’iPhone 15 Pro Max. James Martin/CNET

Dans l’ensemble, les images en mode nuit continuent de paraître douces et surtraitées. Le mode nuit donne aux clichés une ambiance onirique et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Ces photos sont plus lumineuses et ont moins de bruit d’image que celles prises sur mon iPhone 13 Pro Max.

Half Dome, le mont Broderick et Liberty Cap sont vus du sommet du Sentinel Dome la nuit, filmés avec l’objectif principal de l’appareil photo de l’iPhone 15 Pro Max, non édités. James Martin/CNET

15 Pro Max contre 13 Pro Max : le résultat final

À ce stade, il n’est pas surprenant que les caméras de l’iPhone 15 Pro Max constituent une amélioration significative par rapport à celles du 13 Pro Max. Si la photographie est une priorité pour vous, je vous recommande de passer au 13 Pro Max ou à une version antérieure.

Si vous venez d’un iPhone 14 Pro, les améliorations semblent moins spectaculaires et la mise à niveau ne vaut probablement pas la peine. Je suis incroyablement excité de continuer à transporter l’iPhone 15 Pro Max dans ma poche à Yosemite ou juste chez moi.