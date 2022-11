Capturer le carbone avec les herbiers et l’ingérence électorale de la Chine

Pendant des années, Tidal, un projet au sein de la division X “moonshot factory” d’Alphabet, a utilisé des caméras, la vision par ordinateur et l’apprentissage automatique pour mieux comprendre la vie sous les océans, y compris la surveillance des poissons au large des côtes norvégiennes.

Maintenant, MIT Technology Review peut rapporter que Tidal espère que son système pourra aider à préserver et à restaurer les herbiers marins du monde, accélérant les efforts pour exploiter les océans pour aspirer et stocker beaucoup plus de dioxyde de carbone.

La mission ambitieuse du projet est d’améliorer notre compréhension des écosystèmes sous-marins afin d’informer et d’encourager les efforts pour protéger les océans face aux menaces croissantes. Il pourrait également apporter des réponses cruciales aux nombreuses questions qui pèsent sur le rôle des herbiers à la fois dans l’aspiration du carbone et la régulation du climat. Lire l’histoire complète.

—James Temple

La Chine copie le manuel d’ingérence électorale de la Russie



La Chine s’immisce de plus en plus dans la politique américaine en obligeant ses agents à créer des comptes de médias sociaux se faisant passer pour des citoyens américains, selon une étude co-dirigée par Renée DiResta, responsable de la recherche technique à l’Observatoire Internet de Stanford, qui a étudié l’influence étrangère sur les médias sociaux pendant années.

DiResta a publié il y a quelques jours à peine un rapport décrivant l’ampleur du problème, dans lequel elle et ses collègues ont récemment analysé trois réseaux de comptes basés en Chine qui prétendaient être des Américains ordinaires à droite ou à gauche du spectre politique.

La stratégie des faux comptes pour attiser les conflits politiques dans une Amérique déjà polarisée ressemblait étroitement à l’activité des faux comptes russes qui prospéraient avant les élections de 2016, mais étaient moins efficaces que leurs homologues russes. Lire l’histoire complète.

Cette histoire est tirée de China Report, notre newsletter hebdomadaire qui vous donne des informations sur tout ce qui se passe en Chine. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte de réception tous les mardis.