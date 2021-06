[Capture the World With Galaxy S21] En cette Journée mondiale des océans des Nations Unies, plongez dans les eaux immaculées de Jeju – Samsung Global Newsroom

Jeju, une île au large de la côte sud de la Corée du Sud, est un endroit connu pour sa beauté naturelle. Le sentier Olle, qui fait le tour de toute l’île, est orné de tas de pierres volcaniques noires, d’étendues de sable blanc étincelant et d’une vue sur l’océan toujours à portée de vue.

Mais la beauté de Jeju ne s’arrête pas à son littoral. En commémoration de la Journée mondiale de l’océan des Nations Unies ce 8 juin, une journée consacrée à apprécier et à défendre les océans de notre globe, Samsung Global Newsroom plonge dans les eaux cristallines entourant Jeju avec l’aide de Dong-sik Kim, un réalisateur de documentaires sous-marins acclamé et le Galaxy S21 Ultra. Le thème de la Journée mondiale de l’océan de cette année est « L’océan : vie et moyens de subsistance », et Kim s’est donc dirigé sous l’eau pour capturer la vie marine multiforme qui se trouve sous les vagues de Jeju.

Rencontrez Dong-sik Kim, réalisateur chevronné de documentaires sous-marins depuis 39 ans

Dong-sik Kim est un réalisateur professionnel de documentaires sous-marins qui présente aux téléspectateurs la diversité de la vie marine des océans du monde depuis 39 ans afin d’aider les gens à répondre à la question : à quoi ressemble vraiment la vie sous les vagues ?

Kim a consacré sa vie à réaliser des documentaires sur l’océan qui capturent à la fois le mystère et la beauté de la nature qui prospère sous la surface de nos océans afin de sensibiliser à la préservation de nos océans. Kim travaille actuellement sur son dernier documentaire axé sur la vie marine diversifiée de Jeju, y compris les célèbres « hanyeo » (plongeuses) de l’île et ses dauphins, tout en soulignant la coexistence de la vie humaine et marine.

Compte tenu de la nature des sujets qu’il capture, il est important pour Kim de réduire la taille de son équipement de prise de vue. « Au lieu d’un équipement lourd, un smartphone mince et compact utilisé pour capturer la vie marine peut aider à réduire la distance avec mes sujets, réduire le stress excessif sur la vie marine et aider à protéger l’environnement », a noté Kim. « Tourner un documentaire avec le Galaxy S21 Ultra est définitivement un nouveau défi pour moi !

Comment filmer sous l’eau avec le Galaxy S21 Ultra

Le Galaxy S21 Ultra est un smartphone classé IP68 avec une fonctionnalité exceptionnelle de résistance à la poussière et à l’eau pour une utilisation dans la vie quotidienne. Cependant, lorsque vous plongez en profondeur, un couvercle étanche séparé est nécessaire afin d’exploiter le plus efficacement possible la caméra du S21 Ultra tout en protégeant l’appareil de l’exposition à l’eau à de grandes profondeurs.

Une fois que vous avez équipé votre Galaxy S21 Ultra de sa couche de protection supplémentaire, les fonctions « enregistrer » et « arrêter l’enregistrement » deviennent les seuls paramètres disponibles, ce qui signifie que vous devrez modifier les paramètres de votre appareil photo avant de commencer à filmer sous l’eau. Pour ce tournage, Kim a réglé son appareil photo en mode grand angle afin de capturer correctement les créatures marines les plus actives comme les dauphins. Kim a également opté pour une résolution 8K en mode d’angle standard afin de prendre de superbes photos de corail de près.

Le réglage fin de vos niveaux d’éclairage est crucial pour obtenir les meilleures vidéos avec votre smartphone. Si vous photographiez en utilisant uniquement un éclairage naturel, vous pouvez vous retrouver avec des résultats différents selon l’heure de la journée. Pour la photographie sous-marine, tôt le matin et en fin d’après-midi sont considérés comme les meilleurs moments de la journée pour prendre des photos, et si des situations de faible luminosité se produisent ou si vous rencontrez des sédiments océaniques, se rapprocher du sujet peut aider à la prise de vue.

Aquarium en ligne, partie 1 : Les grands dauphins de l’Indo-Pacifique de Jeju

On estime que jusqu’à 100 grands dauphins de l’Indo-Pacifique vivent au large de l’île de Jeju, vivant en groupes d’environ 5 à 15, mais pouvant compter jusqu’à 70. Pour ces dauphins, profiter d’exploits acrobatiques dans les eaux bleues ou exploiter un morceau d’algue égarée comme un jouet est la meilleure façon de s’amuser.

Jetez un œil aux mouvements puissants mais gracieux des dauphins de Jeju ci-dessous, capturés sur le Galaxy S21 Ultra.

Aquarium en ligne, partie 2 : découvrir un monde caché

La température de l’eau au large de Jeju est d’environ 1 à 2 supérieure à celle des autres régions côtières du continent, et avec son eau claire permettant à la lumière du soleil de pénétrer à fond, les eaux de Jeju constituent l’habitat idéal pour que toute une gamme de créatures vivent harmonieusement, y compris certaines espèces tropicales .

Sous les eaux de Jeju se cache un monde de vie caché coloré et vraiment magnifique. Jetez un œil à certaines de ces créatures fascinantes et à leur vie sous-marine unique dans les images ci-dessous.

Ici, un Jeju Balloonfish se déplace sans être perturbé. Contrairement à d’autres poissons-globes, le Jeju Balloonfish n’est pas toxique, mais il est presque entièrement recouvert de pointes, à l’exception de ses nageoires et de sa queue.

Dans ce qui précède, une pieuvre timide essaie de se cacher entre les rochers. Grâce à ses excellentes capacités de camouflage et de mimétisme, cette créature est bien connue comme étant le caméléon de la mer.

Trouvé à une profondeur de 50 m sous la surface des vagues, le poisson scorpion aux yeux écarquillés se trouve dans une variété de zones côtières rocheuses autour de la Corée, y compris les mers au large de Jeju.

Un Luna Lionfish montre ses nageoires dynamiques et ses rayures audacieuses. Connu pour ses motifs impressionnants, ce poisson-lion attire immédiatement l’attention avec sa posture imposante.

En coréen, le Morwong à queue tachetée est connu sous le nom de « ahopdonggari » ou « 9 pièces », en référence aux neuf bandes verticales qui recouvrent son corps.

Ces napoléons habitent des zones rocheuses sous-marines recouvertes d’algues – le poisson se calera entre un morceau de roche ou d’algues afin de passer une bonne nuit de sommeil. Le mâle de cette espèce a une coloration de corps noir-violet, tandis que la femelle a une coloration rouge-brun.

Aquarium en ligne, partie 3 : Explorer une forêt tropicale sous-marine

Sur les falaises sous-marines de la mer de Jeju se trouvent des coraux d’une beauté à couper le souffle, une vue qui fait passer le paysage aquatique au niveau supérieur grâce à leurs palettes de couleurs vibrantes. Plus de 160 espèces de coraux peuvent être trouvées dans les eaux autour de la Corée, et sur les 126 trouvées à Jeju, 90 d’entre elles sont originaires de l’île.

La colonie colorée qui émerge lorsqu’un récif de corail se forme ressemble presque à la vue à vol d’oiseau d’une forêt tropicale humide trouvée sur terre; jetez un œil à certaines de ces superbes vues sous-marines, capturées avec le Galaxy S21 Ultra.

Ces délicates colonies de coraux mous rouges sont connues sous le nom de fleurs de cerisier de la mer et sont l’un des types de coraux mous les plus courants que l’on trouve dans les eaux au large de Jeju. Ils peuvent être repérés avec une gamme de colorations rouges et jaunes, y compris le jaune clair, le jaune rougeâtre, l’orange et même le rose.

Un autre corail mou commun qui peut être repéré dans les mers de Jeju est l’anémone de mer géante, qui se rassemble pour former des colonies grumeleuses.

Ces coraux ressemblant à des plantes n’ont peut-être pas de coloration flashy, mais la gamme de formes qu’ils présentent et la façon dont ils se balancent doucement avec les marées attirent certainement l’attention. Ils peuvent sembler fragiles, mais attention, ils contiennent du poison qui peut causer des brûlures à la peau humaine.

Ces membres ressemblant au brocoli de l’espèce de corail Dendronephthya castanea se réunissent pour former une colonie qui ressemble à la floraison printanière des fleurs, avec des tiges.

L’éventail de fleurs est l’un des coraux en forme d’éventail les plus connus. Bien qu’elles puissent sembler minces et flexibles, les tiges saillantes des gorgones sont étonnamment solides.

Le corail Euplexaura crassa possède la couleur jaune la plus vive parmi tous les coraux trouvés en Corée – alors que ses bords arrondis le font paraître doux, il est en fait très résistant à la rupture.

Prêt à plonger et à découvrir plus sur l’étonnante vie marine trouvée sous les eaux de l’île de Jeju ? Jetez un œil à la vidéo de Kim ci-dessous, capturée sur le Galaxy S21 Ultra, pour en voir plus.