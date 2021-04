Chaque année, le dernier mercredi d’avril est commémoré comme la Journée internationale du chien-guide par la Fédération internationale des chiens-guides (IGDF). Cette journée spéciale rend hommage à ces chiens hautement qualifiés qui servent d’yeux à leurs propriétaires malvoyants, et vise également à briser les préjugés sociaux répandus concernant ces déficiences.

De la naissance à leurs premières rencontres avec leurs propriétaires et jusqu’à leur retraite, la formation d’un seul chien-guide nécessite les efforts dévoués non pas d’un seul, mais d’un grand groupe de personnes – sans parler des chiens eux-mêmes. La formation à la socialisation, par exemple, est un must dans de nombreux pays pour les chiens-guides.1

Afin de célébrer les efforts des chiens-guides et des personnes qui travaillent avec eux, la salle de presse Samsung a visité l’école Samsung Guide Dog School, qui forme des chiens-guides depuis 1993. Jetez un œil aux photos ci-dessous pour en savoir plus sur les histoires de ces compagnons spéciaux.

① Naissance

Plus de 90 pour cent des chiens-guides servant actuellement sont des retrievers, une race qui a été reconnue pour sa disposition, son affinité et sa santé. Parmi eux, les retrievers du Labrador représentent le plus grand nombre de chiens-guides en raison de leur nature adaptative, douce et loyale.

Nous avons filmé des chiots de trois semaines et des futurs chiens-guides. Bien sûr, manger et dormir sont de la plus haute priorité pour ces animaux à ce stade de leur vie.

② Chiot marchant

Une fois qu’ils ont un peu grandi, la prochaine étape de leur vie de chien-guide commence: la marche du chiot. Vers l’âge de sept semaines, les chiots sont confiés à des bénévoles et subissent différentes activités de socialisation. Les marcheurs des chiots s’occupent d’eux pendant environ un an et aident avec les différentes procédures de formation à la maison et dans les parcs voisins, ainsi que dans les restaurants et cafés locaux.

«Les chiots apprennent normalement à interagir avec les gens entre trois et 15 semaines d’âge», a expliqué Taejin Park, directeur de l’école Samsung Guide Dog. «Les nouvelles expériences qu’ils acquièrent au cours de cette période jouent un rôle important dans la détermination de leur personnalité à vie.»

Nous avons pu capturer quelques promeneurs de chiots et leurs compagnons, âgés de huit semaines, lors d’une visite à l’école pour une session de formation. Les chiots capturés ci-dessous sont juste une semaine dans leur processus de formation approfondie.

La caméra alimentée par l'IA analyse non seulement la direction et l'angle de l'éclairage de la scène, mais mesure également la profondeur de champ, vous permettant de capturer des photos précieuses qui ont une sensation professionnelle.

Vous pouvez également prendre toutes sortes de photos et de vidéos différentes à la fois.

③ Formation de chien-guide

Après leur phase de «marche des chiots» d’un an, les chiens-guides en formation retournent à l’école pour suivre le processus de formation formelle. Cette formation dure environ six à huit mois et les chiots acquièrent des compétences de base telles que la position assise, l’attente et la propreté, ainsi que des traits de comportement clés tels que la concentration, l’apprentissage pour éviter les obstacles et la marche vers des destinations cibles.

Une fois qu’ils ont terminé tout le processus de formation, les chiots subiront un test pour déterminer s’ils sont aptes ou non à devenir des chiens-guides. Mais ne vous découragez pas: les chiots qui échouent au test deviennent alors des compagnons réguliers ou travaillent comme «démonstrateurs» au sein de l’école des guides.

«Vraiment, il n’y a pas de« succès »ou d ‘« échec »lorsqu’il s’agit d’entreprendre la formation de chiens-guides», a noté Park. «Tous les chiots vivent en fin de compte longtemps et heureux grâce à leur nature aimable et à leur personnalité adaptative.»

④ Première rencontre avec une nouvelle famille

Devenir un nouveau membre de la famille qu’ils doivent servir est une étape importante dans la vie de tout chien-guide, c’est pourquoi le processus d’appariement chien-propriétaire est vaste et rigoureux. Des facteurs tels que la personnalité, la vocation, le rythme de marche et l’état de santé des propriétaires sont tous pris en compte lors de l’appariement des chiens-guides à des propriétaires potentiels.

Nous avons rendu visite à une famille pour en savoir plus sur la vie d’un chien-guide. Suhkjong Yu et sa femme, Myeongji Sun, sont tous deux malvoyants et vivent actuellement avec deux chiens-guides nommés Haedal et Jigu, ainsi que leurs deux jolies filles.

«Il est de la responsabilité des malvoyants de prendre le plus grand soin des chiens-guides qui les soutiennent tant», a déclaré Yoo. «La chimie entre le propriétaire et le chien-guide est vraiment importante, car ce sont eux qui nous guident vers nos destinations cibles de la manière la plus sûre possible, en évitant tous les obstacles en cours de route.»

Les chiens-guides qui prennent leur retraite après sept à huit ans de service sont hébergés par des bénévoles et profitent avec bonheur du reste de leur vie.

