Capture leur note d’histoire pour Dreamy Note

C’est un portrait conventionnel qui captive vraiment les Beach Boys, capturant leur saga dans des photographies d’archives et des voix critiques qui illuminent leur magie.

Quand vous vous asseyez pour regarder un documentaire sur les Beach Boys, vous savez ce que vous voulez : être immergé dans le rêve californien des premiers succès du groupe sur le surf, dans la beauté enjouée de chansons comme « I Get Around » et « Help Me Rhonda », et dans l’histoire de la façon dont Brian Wilson a commencé à trouver un moyen de transformer des chansons pop en symphonies miniatures. Vous voulez être immergé dans l’enregistrement de « Pet Sounds », dans la rivalité des Beach Boys avec les Beatles, dans le chef-d’œuvre déraillé qu’était « Smile » et dans la façon dont les problèmes mentaux et émotionnels de Brian ont commencé à se déchirer lui-même et le groupe. . Vous voulez savoir comment les autres Beach Boys, pris dans la nature, ont trouvé un moyen de reconstituer le groupe, même si c’est presque comme s’ils étaient devenus un groupe différent. Vous voulez voir la saga des Beach Boys racontée dans toute sa sublimité et sa fragilité, de Los Angeles à la « Hollande », de Van Dyke Parks à Manson, de « God Only Knows » à « Kokomo ».

« The Beach Boys », co-réalisé par Frank Marshall (qui a franchi une étape importante dans le documentaire musical en 2020 « The Bee Gees : How Can You Mend a Broken Heart ») et Thom Zimny ​​(qui a réalisé environ un millier de vidéos de Springsteen), accomplit tout de cela bien. Je me demandais exactement comment le film allait résumer la vaste carrière des Beach Boys en une heure et 53 minutes. Mais d’une manière résolument conventionnelle et conviviale pour les fans, il réussit cela avec une clarté et un sens du spectacle de bon goût. À chaque instant, il obtient les garçons de la plage.

Il existe de fantastiques photographies d’archives, inédites jusqu’à présent, qui nous donnent un aperçu intime de qui étaient les Beach Boys en tant qu’individus (la douceur intérieure de l’enfant sauvage Dennis Wilson, la dureté intérieure de l’hypersensible Brian). Et bien qu’une grande partie de leur histoire soit si familière qu’elle relève désormais pratiquement de la mythologie, Marshall et Zimny ​​ne se laissent pas écraser par cela. Ils ont créé « The Beach Boys » les yeux ouverts, comme s’il n’y avait jamais eu d’autre film sur eux (même s’il existe de nombreux documentaires ainsi que le biopic transportant « Love & Mercy »). Le résultat est un film qu’un jeune qui ne connaît rien aux Beach Boys pourrait trouver passionnant, et qu’un ultrafan comme moi peut encore trouver extrêmement satisfaisant, car le film a un tempérament curieux. Il s’appuie sur des détails révélateurs, des anecdotes justes, des idées que vous n’avez jamais entendues auparavant.

Je ne savais pas, par exemple, que Brian, adolescent, était tellement obsédé par les Four Freshman qu’il s’asseyait au piano pour définir l’arrangement précis des harmonies vertigineuses entre jazz et big-band de 20 des membres du groupe. chansons, un processus qui, selon lui, « constituait toute mon éducation harmonique ». Je savais que « Pet Sounds », l’un des plus grands albums jamais réalisés, était un échec commercial déchirant, mais je ne savais pas que Capitol Records était si peu enthousiaste à propos de l’album qu’ils refusaient de mettre un quelconque muscle promotionnel derrière lui. (Si la société y avait cru davantage, qui sait ce qui se serait passé ? L’histoire de la musique aurait pu être différente.)

Je ne savais pas que les Beach Boys devaient faire la une du Monterey Pop Festival samedi soir, mais ils ont abandonné, se présentant comme des reliques de la nouvelle ère du rock. Je ne savais pas que Murry Wilson, le père des frères Wilson, manager de Svengali et présence microcritique et passionnée/abusive, avait décidé de tirer profit de la vente du catalogue de chansons des Beach Boys… pour 700 000 $. (Aujourd’hui, cela vaudrait facilement un demi-milliard.) Je n’ai pas enregistré, au milieu des albums accrocheurs mais nonchalants des années 70 des Beach Boys, quel phénomène révolutionnaire le double album des plus grands succès de 1974 « Endless Summer » était. Je me souviens de sa sortie, mais le documentaire vous montre qu’il s’agissait en fait de la comédie musicale originale du juke-box, un album qui a reconfiguré la majesté des Beach Boys pour une nouvelle ère.

Pour autant, la meilleure chose à propos de « The Beach Boys » est qu’il aborde le groupe à travers une lentille critique pointue et sophistiquée. Je suis plus que capable d’apprécier un documentaire de musique pop un peu trop étoilé pour son propre bien, comme « Billie Eilish : The World’s a Little Blurry » ou « Coldplay : A Head Full of Dreams » ou « ZZ Top ». : That Little Ol’ Band from Texas » ou « Pink : All I Know So Far » ou « The Greatest Night in Pop ». Mais je me plains également du fait que trop de ces films laissent désormais de côté n’importe lequel perspective critique – et par là je n’entends pas seulement reconnaître l’échec d’un artiste. Je veux dire compléter, avec des commentaires passionnés et pénétrants, ce qui les rend géniaux.

Les « Beach Boys » ont des voix critiques mémorables, comme Don Was, le producteur de disques qui a réalisé il y a 30 ans un beau documentaire sur la musique de Brian Wilson (« I Just Wasn’t Made for These Times »), ou Josh Kun, l’historien culturel. qui articule à merveille les marées montantes et descendantes de la discographie des Beach Boys. Le film approfondit le son et le sens de leur harmonie : la façon dont ils ont commencé à chanter ensemble lorsqu’ils étaient enfants, leurs voix fusionnant avec une unité génétique (il s’agissait des trois frères Wilson, de leur cousin Mike Love et de leur ami Al Jardine). . Love et Jardine sont largement interviewés dans le film (Brian apparaît, mais est principalement représenté par des extraits d’interviews plus anciens) et, comme le rappelle Jardine, « Nous étions comme des notes sur un clavier. » Cela ressemble à un cliché, mais ce n’est pas une exagération. Ils ont tous chanté comme un.

La musicienne Lindsey Buckingham cristallise la symbiose particulière qui existait entre les Beach Boys et les Beatles. Les deux groupes sont généralement présentés comme essayant de se surpasser, mais Buckingham note qu’ils étaient en réalité unis dans une quête plus vaste visant à redéfinir la musique pop. La divinité originale de Brian était Phil Spector, dont l’influence directe peut être entendue dans « Don’t Worry Baby », mais c’est « Rubber Soul » qui a changé la donne.

Brian l’a entendu comme un album concept, unifié par le son et le thème. Il savait alors que c’était là qu’il voulait aller. Il y a une bonne histoire sur la façon dont Bruce Johnston, qui avait rejoint le groupe en 1966, essayait, sans financement suffisant, de faire connaître « Pet Sounds » en Angleterre. Derek Taylor, qui avait été publiciste pour les Beatles et faisait maintenant ce travail pour les Beach Boys (c’est lui qui a inventé le mème « Brian est un génie »), a invité Johnston dans une suite d’hôtel, où John Lennon et Paul McCartney l’attendaient, « vêtus de costumes édouardiens », tout cela pour pouvoir entendre « Pet Sounds ». Ils l’ont écouté plusieurs fois et sont allés en studio pour enregistrer « Sgt. Poivre. »

« The Beach Boys » capture la gloire de Brian travaillant avec le Wrecking Crew sur « Pet Sounds », la façon dont « Smile » a grandi au-delà de lui (le film aurait dû mentionner que la version complète de « Smile » sortie en 2004 était un transcendantal). justification de la vision de Brian), et la qualité taquine des albums qu’ils ont réalisés par la suite. Si vous écoutez certaines des meilleures chansons de ces albums, comme « Feel Flows » et « Forever », elles vous montreront comment les autres Beach Boys ont appris à composer dans le style de Brian. Pourtant, personne ne pouvait orchestrer une chanson dans les trois dimensions astrales comme lui.

Même Brian, au bout d’un moment, n’en pouvait plus. Si vous écoutez une chanson comme « Darlin’ », qui clôt le film (on voit les Beach Boys l’interpréter devant 400 000 personnes à Washington, DC, le 4 juillet 1980), il y a la magie de Brian, mais le la magie a été ramenée sur terre. Cela ne vous élève plus dans la stratosphère. À la fin des années 70, les Beach Boys étaient devenus les premières superstars pop nostalgiques. Ils ont surfé sur leur propre légende. Là encore, lorsqu’on parle des Beach Boys, il faut probablement se méfier d’un mot comme nostalgie, alors que ce que nous entendons réellement par là est intemporel.