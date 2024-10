« Captivant et mystérieux » : le chef-d’œuvre de Powell-Pressburger qui aurait pu être | Films

Til Fête Lumière à Lyon, dans le sud-est de la France – la patrie des inventeurs-pionniers du cinéma du XIXe siècle Auguste et Louis Lumière – propose toujours des films classiques alléchants sur grand écran. Cela est encore vrai cette année, avec une saison rétrospective des œuvres de Fred Zinnemann, célèbre réalisateur de High Noon et From Here to Eternity.

Dans l’un de ses films les plus intéressants, le festival a également fourni ce qui pourrait être la dernière note sous-examinée de l’histoire du grand partenariat Powell/Pressburger qui nous a donné Black Narcissus, The Red Shoes et The Life and Death of Colonel Blimp.

Le film fascinant de Zinnemann, Behold a Pale Horse (1964), est basé sur un roman écrit par Emeric Pressburger après sa séparation d’avec Michael Powell, intitulé Killing a Mouse on Sunday. (Pressburger a également écrit un deuxième roman, Les perles de verreun thriller psychologique, ignoré à l’époque, mais récemment réédité.)

Le premier roman de Pressburger a été inspiré par le bandit de type Pimpernel, Quico Sabaté, un combattant audacieux du côté républicain dans la guerre civile espagnole. Après la défaite des antifranquistes, il vécut en exil en France, mais exaspéra le gouvernement espagnol avec des raids répétés sur le territoire espagnol.

Le film de Zinnemann est un film que tous les fans de Powell/Pressburger doivent voir. Il est adapté du livre de Pressburger du scénariste américain JP Miller, et c’est un drame captivant et mystérieux sur les personnages et le destin, avec une orientation greenienne, une histoire sur la signification du martyre dans un monde laïc. Et c’est une méditation fascinante sur la longue et étrange histoire du fascisme européen dans l’Espagne du XXe siècle, le fascisme qui existait avant et bien après la Seconde Guerre mondiale.

Gregory Peck incarne Manuel Artiguez, un guérillero républicain vieillissant exilé vivant en France, qui mène depuis des années d’étonnantes sorties sur le territoire espagnol, plus ou moins pour le plaisir de tordre le nez des fascistes. Mais maintenant, il est tombé dans une inactivité mélancolique.

Un dernier travail… Voici un cheval pâle. Photographie : Pictorial Press Ltd/Alay

Un jeune garçon espagnol vient voir Manuel, le suppliant d’accomplir une dernière tâche : venger son père décédé, un vieux camarade qui avait refusé de révéler où se trouvait Manuel sous la torture. Le garçon demande à Manuel de tuer le meurtrier de son père : le capitaine de police détesté Viñolas, un homme se pavanant, méchant et vaniteux qui trompe sa femme malade et est obsédé par l’idée de tuer un jour son vieil ennemi, Manuel. Viñolas est joué avec une belle démonstration de suffisance et de machisme par Anthony Quinn, fier de son uniforme, de son équitation et de sa maîtresse. Alors que la mère âgée de Manuel est sur son lit de mort à l’hôpital, Viñolas, rusé et sans cœur, pense pouvoir utiliser la pauvre femme comme un piège – Manuel voudra-t-il sûrement la voir une dernière fois ?

Mais la vieille femme, pour des raisons que personne ne peut vraiment expliquer, se confie à un jeune prêtre attentionné – le père Francisco, joué par Omar Sharif – qui lui demande de transmettre un message à Manuel lui disant de ne pas venir. Pourquoi Francisco devrait-il aider ? Et pourquoi diable la vieille femme devrait-elle confier cette mission à un prêtre : elle et son fils sont de farouches anticléricaux de gauche, détestant les prêtres et les moralistes qui, selon eux, pendraient un chat lundi pour avoir tué une souris dimanche.

C’est ainsi que se déroule dans les deux pays ce drame dense et épineux entre trois personnalités écrasantes, sachant tous les trois qu’il ne va que dans un sens.

Comment Powell et Pressburger auraient-ils filmé cela ? Peut-être pas si différemment : l’histoire est aussi riche, complexe et difficile à classer – et enracinée dans un paysage distinctif et amoureusement rendu – que les projets qui les ont toujours attirés. Je suppose que Powell aurait voulu une présence féminine plus forte, en dehors de la mère sur son lit de mort. Dans le film, Manuel a un étrange moment de flirt avec une barmaid juste avant de se lancer dans sa dernière confrontation avec les forces de droite. Mais une version Powell/Pressburger aurait, je pense, créé un intérêt amoureux ou un ancien intérêt amoureux pour Manuel dans le village français. Il pourrait s’agir d’une femme qui gronderait ou consolerait Manuel, se montrerait protectrice envers le petit garçon et se sentirait tristement abandonnée lorsque Manuel partirait pour la dernière fois, tout en reconnaissant qu’il devait le faire – le genre de rôle dans lequel Powell aurait pu jouer. sa compagne, Pamela Brown.

Quoi qu’il en soit, Behold a Pale Horse est un incontournable pour les fans de Powell/Pressburger et pour tous les autres.