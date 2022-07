Caption Health s’associe à Heartbeat Health pour les soins cardiaques à distance

Légende Santéfabricant de logiciels de guidage par ultrasons basés sur l’IA, a conclu un partenariat avec Heartbeat Health pour fournir des soins cardiovasculaires virtuels.

Dans le cadre de la collaboration, les cliniciens de Caption effectueront des échographies là où elles seront nécessaires, y compris au domicile des patients. Les cardiologues virtuels de Heartbeat interpréteront ensuite les résultats à distance et discuteront des résultats avec les prestataires de soins primaires du patient.

La nouvelle offre s’appuie sur des travaux antérieurs où Caption et Heartbeat effectuaient des échocardiogrammes dans des populations à haut risque pour trouver des signes d’insuffisance cardiaque. Les entreprises offriront le nouveau programme sous la forme d’un ensemble basé sur la valeur pour les prestataires, les payeurs et les organisations de soins basées sur la valeur.

“Il s’agit d’un couplage idéal de services centrés sur le patient, qui ouvrira l’accès à la détection précoce des maladies cardiaques vitales et au réseau de cardiologues de premier plan de Heartbeat Health et aux soins virtuels”, a déclaré le PDG de Caption, Steve Cashman, dans un communiqué.

“Qu’il s’agisse de bien-être cardiaque pour les patients présentant des facteurs de risque, de soins ambulatoires pour les patients présentant des symptômes non urgents ou d’échographies de suivi pratiques pour aider les patients à éviter des réadmissions coûteuses et complexes, nous pensons que notre offre conjointe aura un impact profond sur la qualité et le coût des soins cardiaques pour des millions de patients.”

LA GRANDE TENDANCE

Caption a conclu plusieurs partenariats cette année. En juin, la société a annoncé un collaboration avec le fournisseur à domicile Portamedic pour offrir ses ultrasons activés par l’IA au domicile des patients et dans d’autres contextes. Il travaille également avec la société britannique Ultromics pour utiliser ses outils parallèlement à l’analyse par ultrasons profonds EchoGo d’Ultromics.

Son logiciel peut également être utilisé dans un échographe portable La nouvelle plateforme de Butterfly Network.

Fondé en 2013, l’outil de guidage de Caption a reçu l’autorisation De Novo de la FDA en 2020. La société a annoncé un tour de série B de 53 millions de dollars plus tard cette année-là. Pendant ce temps, Heartbeat a levé 20 millions de dollars l’année dernière, sur la base d’une série A de 8,2 millions de dollars à partir de 2020.

Un autre acteur dans le domaine des ultrasons activés par l’IA est le fabricant d’appareils à ultrasons Exo, qui a récemment annoncé qu’il avait a acquis le développeur d’IA Medo. La société prévoit d’intégrer les outils d’IA dans sa plate-forme afin que davantage de cliniciens puissent capturer et interpréter des images.