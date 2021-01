Un enfant porte un costume de Captain America tout en portant un masque à Prospect Park à Brooklyn le 13 décembre 2020 à New York. | Roy Rochlin / Getty Images

Ce que les caprices de l’Amérique entament une nouvelle année signifie pour le super-héros Marvel.

Comme beaucoup de personnes qui se battent maintenant pour lui, Captain America a connu un début de 2021 mouvementé.Au milieu des événements déchirants du 6 janvier, au cours desquels cinq personnes sont mortes lors d’une invasion du Capitole américain par une foule en colère de partisans de Trump, différentes factions politiques ont jeté Steve Rogers comme son propre bouclier boomerang.

À droite, le personnage représente la fierté nationale, le service militaire fidèle et la puissance américaine. À gauche, il est un fervent protecteur du peuple, dédié à la lutte contre le fascisme et la suprématie blanche. À travers le spectre idéologique, des citoyens enflammés recherchent réconfort et inspiration, et ont présenté le super-héros bien-aimé comme une pierre de touche pour leurs propres valeurs – et leurs vues très différentes de ce que devrait être l’Amérique.

Le rôle fluctuant du patriote fictif de Marvel dans la mêlée idéologique offre une vision microcosmique des profondes ironies de la situation politique actuelle et frustrante de l’Amérique. Cela révèle également la futilité d’essayer de mapper des personnages fictifs sur des situations complexes de la vie réelle – surtout quand ils sont sans précédent.

La réputation de Captain America a eu un mois étrange

Tout d’abord, à la suite du second tour des élections en Géorgie, qui a remporté deux victoires étroites mais énormes au Congrès pour les démocrates le 5 janvier, des utilisateurs reconnaissants des médias sociaux ont félicité l’activiste Stacey Abrams en la présentant comme un Steve Rogers de la vie moderne.

Je vais dire à mes enfants que c’est Captain America. pic.twitter.com/oAQG5KSMuF – Jess Phoenix (@ jessphoenix2018) 6 janvier 2021

Je vous remercie @staceyabrams. Oserais-je dire qu’elle est le vrai Captain America. pic.twitter.com/4EuYkzBr18 – Avril Verrett (@aprildverrett) 6 janvier 2021

Dans une certaine mesure, la comparaison a du sens pour Abrams, qui est depuis longtemps un fan de la culture geek. Pour obtenir le vote et collecter des fonds pour l’élection de 2020, elle s’est associée à des icônes geek comme David Tennant de Docteur Who la renommée et le casting de Surnaturel. Et bien qu’elle n’ait pas été seule responsable de l’obtention d’une majorité pour les démocrates dans les deux chambres du Congrès, Abrams et sa campagne très médiatisée pour le droit de vote ont joué un rôle majeur dans la sensibilisation des électeurs et le taux de participation dans son État d’origine.

L’association d’Abrams avec les Avengers perpétue une tradition persistante de super-héros de l’ère Trump servant d’iconographie et d’inspiration pour les mouvements de protestation du monde réel contre l’administration. Abrams elle-même est parfaitement consciente de la connexion; elle a même fait référence aux Avengers lorsqu’elle a discuté de son combat contre la privation du droit de vote des électeurs.

Jusqu’à présent, tout cela est conforme à l’image et à l’héritage de Captain America. Créé pendant l’âge d’or des bandes dessinées, Cap était l’un des premiers héros de Marvel – et l’un des plus explicitement antifascistes. Il s’est battu contre Hydra, un équivalent nazi fictif, et a autrefois frappé Hitler. Jusqu’ici tout va bien.

Mais alors même que les représentations d’Abrams en tant que Vengeur ultime faisaient le tour, une réalité alternative se manifestait: alors que les informations sur la marche conservatrice sur Washington se propageaient, des photos de la scène semblaient montrer des insurgés en Équipement Captain America participer à la foule.

Nous avons déjà des photos de partisans de Trump à Washington, y compris ce type pic.twitter.com/C7abemXoVD – Jared Holt (@jaredlholt) 5 janvier 2021

Certes, ce manifestant a enfilé un étrange mélange de cosplay mandalorien hybride (« l’Ayn Randalorian”) Avec le bouclier de Captain America. Mais ce n’est pas la première fois que Captain America (ou le Pepe the Frog représenté sur son bouclier) apparaît comme un symbole MAGA. Les partisans de Trump s’identifient depuis longtemps au patriotisme de Steve Rogers et ont même explicitement représenté Trump en tant que super-héros – comme sur cette photo, ci-dessous, prise lors d’une manifestation électorale de novembre.



Chandan Khanna / AFP via Getty Images Un partisan de Trump porte un t-shirt le représentant en tant que Captain America lors d’une manifestation électorale à Miami en novembre.

Et dans les jours qui ont précédé l’action de mercredi, les manifestants ont créé des marchandises dérobant le film Avengers dirigé par Captain America Guerre civile, conversion du logo Marvel en « MAGA »:

Ils savaient tous. Et ces gars-là avaient fait des chemises en préparation. pic.twitter.com/31QTn4fFLT – ✳️OmCat; Jedi sur roues✳️ (@OmCatz) 7 janvier 2021

Dans le film Guerre civile, Steve Rogers a une brouille avec Tony Stark (alias Iron Man) à propos de la décision de Steve de se tenir aux côtés de son ancien meilleur ami assassin, Bucky Barnes, malgré les nombreux actes d’agression de Barnes contre les Avengers et leur organisation gouvernementale mère SHIELD (Bucky aussi a tué les parents de Tony, ajoutant une touche personnelle ici.) Ce n’est pas exactement un thème facile à cartographier sur la cause de l’émeute de mercredi, qui était principalement motivée par de fausses théories du complot entourant les élections américaines, et la croyance de la foule que la victoire de Joe Biden était la suite à un décompte frauduleux.

Mais Marvel a longtemps courtisé l’aile droite, des films et des bandes dessinées aux thèmes manifestement nationalistes ou impérialistes à sa folie avec le complexe militaro-industriel, en passant par l’arc de bande dessinée extrêmement controversé dans lequel Captain America, combattant de longue date des fascistes, a rejoint l’organisation fasciste. Hydre.

Ce paradoxe a pris une tournure réelle mercredi. Alors que la violence dans le Capitole se déroulait, Chris Evans, qui joue Captain America dans l’univers cinématographique Marvel, a tweeté sa consternation face à ce qu’il voyait.

Tant de gens ont permis cela. – Chris Evans (@ChrisEvans) 6 janvier 2021

Mais ensuite, un utilisateur de Twitter, Niktaylorde, a fait valoir l’argument brûlant – et viral – qu’Evans lui-même avait beaucoup fait pour promouvoir une approche «des deux côtés» du problème de la suprématie blanche:

C’est toi. Vous êtes tellement de monde. https://t.co/HqySTyQFrs pic.twitter.com/mfeSRk4bZB – Nikola (@niktaylorde) 7 janvier 2021

Niktaylorde a partagé des photos d’Evans rencontrant des membres de l’armée lors d’une tournée de l’USO; traîner à son poste de police local; et rencontrer des dirigeants politiques de premier plan dans le cadre de son projet bipartisan A Starting Point, un site Web «d’engagement civique» qu’il a créé dans l’espoir (quelque peu imparfait) de se passer de chambres d’écho politiques.

« Si l’impact en aval ou le sous-produit de ce site est une sorte d’unité entre les parties, tant mieux », a déclaré Evans au Washington Post en octobre. Pendant l’insurrection de Capitol Hill, cependant, les abonnés Twitter d’Evans ne ressentaient pas vraiment le besoin de s’unir aux Trumpistes qui avaient violemment fait irruption dans le Capitole, blessé la police et envoyé des membres du Congrès se cacher sous leur bureau.

* alors que je signe un missile qui sera utilisé pour tuer des enfants irakiens *

«Qui pourrait éventuellement permettre la violence» – Peter Carellini (@PieschManworth) 7 janvier 2021

En outre, ils portent littéralement des produits dérivés de VOTRE film de propagande impérialiste. @Chris Evans pic.twitter.com/vKBsJRVdlO – Nikola (@niktaylorde) 7 janvier 2021

En quelques heures à peine, la rhétorique progressiste est passée de la réflexion sur Captain America comme un bastion de la démocratie et un emblème du bien public à la réflexion sur Captain America, et Marvel lui-même, en tant que catalyseur du fascisme, de l’impérialisme et de l’État policier.

Cette volte-face suggère à quel point le public a dû affronter brusquement la réalité de l’extrémisme et les aspects physiques et non théoriques de la démocratie, alors que nous avons vu des émeutiers piller les bureaux du Congrès et faire des descentes à la Chambre dans des costumes criards et des uniformes de fortune. La présentation des insurgés costumés semblait frontière sur une habitation de fantaisie – pas tant un cosplay qu’un vrai GN (jeu de rôle en direct) dans lequel ils ont enfin pu vivre leur rêve de devenir des rebelles et même des martyrs pour leur cause.

Voir beaucoup de tatouages ​​de nerds et de jeux vidéo des insurgés se faisant passer pour des héros. Allons-nous encore avoir un putain de moment de conscience de soi? – Chris Cowger (@Big_Dumb_Object) 7 janvier 2021

Mais tous les fantasmes violents manifestés la semaine dernière n’ont pas empêché les spectateurs de cartographier les allégories de la culture pop sur la vie réelle.

Cela ressemble à quand Scar a repris Pride Rock https://t.co/kjb0uqYJxP – Lex (@_LexusNicole) 7 janvier 2021

Utiliser des allégories pour la vraie vie est attrayant, mais cela ignore les complexités des faits et de la fiction

Il est facile de comprendre pourquoi cela se produit: ces comparaisons sont souvent frappantes, mémorables et significatives pour les fans de l’allégorie fictive en discussion. Mais comme ma collègue Emily VanDerWerff souligné dans un fil de tweet sur les comparaisons entre Stacey Abrams et Captain America, cette façon de penser aplatit et déforme à la fois la fiction et la réalité, et rompt avec l’idée de devenir vous-même un héros de fiction. Ce n’est pas un film, mais le dire ne met pas fin au problème que les médias sociaux valorisent les comparaisons faciles et le manque de nuance.

À titre d’exemple, prenez ce fan art des élections de 2016 de l’artiste de bande dessinée Stephen Byrne:

À l’époque, l’image, qui montre que Trump est soutenu par un large éventail de méchants de bandes dessinées et d’autres ennemis fictifs, semblait montrer que Trump lui-même était aussi méchant que chacun des personnages représentés debout derrière lui.

À la suite de l’attaque du 6 janvier, l’œuvre est redevenue virale.

Le nombre de personnes rationalisant cela [insert villain] n’est-ce pas si mal à la fois manque le point mais montre aussi un peu à quel point Trump est devenu le mal. – Adam Lance Garcia (@AdamLanceGarcia) 7 janvier 2021

Adam Lance Garcia, qui a republié l’art après les émeutes, a argumenté sans détour que Trump est vraiment méchant, tout comme ses partisans. Et la valorisation par la culture geek des méchants et des anti-héros de Dark Vador à Breaking BadWalter White est peut-être une petite partie de ce qui a attiré tant de geeks vers l’attrait autoritaire de Trump pour commencer.

L’art de Byrne semble suggérer que tous ces méchants – un assemblage aléatoire comprenant des personnages comme Skeletor, Hannibal Lecter, un Dalek et la reine de Blanche-Neige – soutiendraient tous Trump en dépit d’être des personnages radicalement différents. Par exemple, comme beaucoup de gens l’ont souligné, l’art a Magneto, un survivant de l’Holocauste, debout à côté du crâne rouge, un chef de Marvel’s Hydra et un nazi littéral.

Byrne a appelé cette critique pédant. Ce n’est pas. Nous ne devrions pas aplatir chaque type de méchanceté en une sorte de mal large facile à rejeter. De même, l’aplatissement de Captain America en une version générique de lui-même le rend cooptable à travers le spectre politique, jusqu’à ce qu’il commence à perdre son sens en tant que symbole. Et la raison pour laquelle Trump est aussi mauvais que [insert every fictional villain ever] a pour effet de laisser entendre que tous ceux qui aiment l’un de ces personnages soutiennent indirectement Trump.

C’est le genre d’argument qui commence à sembler aussi fragmentaire que le cosplay du capitaine Ayn Randalorian – c’est un raisonnement qui ne tient que jusqu’à ce que votre super-héros préféré devienne un nazi. Mais un rebondissement bouleversant reste de la fiction, et la fiction est avant tout un départ créatif du monde réel, et non une copie conforme de celui-ci.

Je me rends compte que le MCU est pratiquement notre seul point de référence partagé, mais la façon dont les gens aplatissent des figures et des mouvements réels et compliqués en personnages de bandes dessinées illustrent à la fois ce qui ne va pas avec le discours politique ET ce qui ne va pas avec les films de super-héros. – Emily VanDerWerff ‍♀️ (@emilyvdw) 6 janvier 2021

Essayer d’utiliser un paysage créatif pour régler nos différends idéologiques réels ne fera que diminuer notre capacité à accepter à quel point la fiction et la réalité peuvent être compliquées. Mais la tendance des humains à comparer les événements du monde réel à la fiction ne va pas disparaître de sitôt. Donc, étant donné ce fait fondamental, peut-être que le meilleur moyen d’empêcher Captain America de tomber entre de mauvaises mains est de combattre le feu fictif par le feu.

L’artiste de bande dessinée Jules Rivera a tenté de réparer les dommages causés à l’héritage de Captain America en mettant à jour une célèbre couverture de bande dessinée.

Captain America 2021 – Des questions? pic.twitter.com/vzr18Mi5V8 – Jules Rivera #StayMad (@julesrivera) 8 janvier 2021

Et donc le héros de l’Amérique vit pour se battre – et être incompris – un autre jour.