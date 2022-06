Captain America Chris Evans dit “RIP iPhone 6s”, écrit une note hilarante sur les réseaux sociaux

La star hollywoodienne Chris Evans, plus connue sous le nom de Captain America, est l’un des plus grands acteurs au monde. Il est très actif sur les réseaux sociaux et sa dernière publication sur Instagram prouve qu’il a un grand sens de l’humour.

Vendredi, Chris est allé sur Instagram et a partagé une photo de son iPhone 6 avec une légende hilarante qui prouve sûrement sa loyauté envers les gadgets. Il a écrit: « RIP iPhone 6s Nous avons eu une bonne course. Votre bouton d’accueil va me manquer. Je ne manquerai pas la bataille nocturne d’essayer de te faire charger. Ou vos images granuleuses. Ou vos chutes soudaines de 100% de batterie à 15%, à complètement mortes en quelques minutes. C’était une course folle. Reste tranquille, mon pote.





Pendant ce temps, son film Lightyear a été interdit aux Émirats arabes unis parce qu’il dépeint l’homosexualité, et Disney n’a pas été en mesure d’obtenir l’autorisation de montrer le film dans 13 autres pays du Moyen-Orient et d’Asie.

Réagissant à la même chose, selon Reuters, il a déclaré: «La vraie vérité est que ces gens sont des idiots. Chaque fois qu’il y a eu des progrès sociaux au réveil, l’histoire américaine, l’histoire humaine est celle d’un éveil et d’une croissance sociaux constants et c’est ce qui nous rend bons.

“Il y aura toujours des gens qui ont peur et qui ne savent pas et qui essaient de s’accrocher à ce qui était avant. Mais ces gens meurent comme des dinosaures”, a déclaré Evans. “Je pense que l’objectif est de ne pas leur prêter attention, d’aller de l’avant et d’embrasser la croissance qui fait de nous des humains.”

La productrice Galyn Susman a demandé pourquoi les téléspectateurs “ne s’énervent pas davantage en montrant des relations ratées”.

Dans Lightyear, “Nous avons une relation ici qui dure toute une vie. C’est de l’amour, du soutien et cela montre à Buzz exactement ce qu’il n’a pas et c’est tout l’intérêt.

“Nous devrions tous être si chanceux d’avoir ce genre de relation dans notre vie”, a-t-elle ajouté.