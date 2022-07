Captain America 4 : Chris Evans reviendra-t-il en tant que premier vengeur à la place d’Anthony Mackie ? Découvrez sa réponse

Chris Evans est devenu synonyme de son interprétation de Steve Rogers alias Captain America dans Marvel Cinematic Universe. Il pose le bouclier dans Avengers: Fin de partie en le passant sur le bouclier à Falcon, joué par Anthony Mackie, qui est devenu le nouveau Captain America dans la série Web The Falcon And The Winter Soldier. Alors que le quatrième volet de Captain America est sur les cartes, de nombreuses personnes ont émis l’hypothèse que Chris pourrait revenir en tant que premier vengeur au lieu d’Anthony Mackie. Chris a maintenant remis les pendules à l’heure.

Le Hollywood Reporter a tweeté que Julius Onah avait été choisi pour diriger Captain America 4. Dans l’un de ses tweets, le site a posé la question de savoir si Evans reprendrait son rôle de super-héros titulaire dans le prochain film. “On ne sait pas si Chris Evans reprendrait son rôle de premier #CaptainAmerica (bien que si la question de savoir qui a le droit de porter le bouclier continue, tous les paris sont ouverts)”, a lu le tweet, qui a suscité une réponse de Chris lui-même. “Sam Wilson est Captain America”, a simplement écrit la star de 41 ans.

Sam Wilson est Captain America Chris Evans (@ChrisEvans) 9 juillet 2022

Chris Evans a joué pour la première fois Steve Roger et son alter ego de super-héros Captain America en 2011 Captain America: The First Avenger. Il a ensuite joué le rôle dans The Avengers (2012), Captain America : The Winter Soldier (2014), Avengers : Age of Ultron (2015), Captain America : Civil War (2016) et Avengers : Infinity War (2018) .

Dans Avengers : Endgame, Steve Rogers passe le flambeau à Sam Wilson ou Falcon (Mackie) alors qu’il remet son bouclier Captain America au vétéran United States Air Force Pararescueman. Cependant, Sam n’a pas immédiatement embrassé son nouvel alter ego sur Le faucon et le soldat d’hiver, sur lequel il a joué aux côtés de Sebastian Stan.

Après avoir beaucoup douté de lui en se demandant comment “un homme noir (peut) représenter un pays qui ne le représente pas”, Sam prend enfin le bouclier et embrasse son nouvel alter ego dans le dernier épisode de la série.

Les détails de l’intrigue sont encore inconnus, mais Malcolm Spellman, le créateur et scénariste en chef de Winter Soldier, a été sollicité pour écrire le scénario du prochain film avec Dalan Musson, un scénariste de la série. Aucune date de début n’a été dévoilée non plus.

Pendant ce temps, Captain America 4 est sur le point de faire rouler la caméra sous les ailes du réalisateur Julius Onah, connu pour son travail sur The Cloverfield Paradox et Luce. Le film s’appuiera sur les événements de la série OTT 2021, The Falcon and the Winter Soldier.

On ne sait pas non plus qui d’autre de Falcon et le soldat de l’hiver, y compris Bucky Barnes de Sebastian Stan (alias le soldat de l’hiver), John Walker de Wyatt Russell (alias agent américain), Sharon Carter d’Emily VanCamp (alias Power Broker) ou Valentina de Julia Louis-Dreyfus Allegra de Fontaine rejoindrait Mackie dans le film.